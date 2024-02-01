普京“6年收入10億韓元，再加壹套公寓”……疑隱瞞情婦別墅和豪華遊艇等引爭議. February. 01, 2024 08:04. by 趙은아 achim@donga.com. 據俄羅斯官方公布，今年3月第五次挑戰總統寶座的俄羅斯總統普京在過去6年裏只賺了“約10億韓元”，房地產方面“普京也只有1套小型公寓和1個車庫”。但很多人推測，特工出身的普京“毫無痕跡”地將超出想象的財產藏得嚴嚴實實。 俄羅斯官方媒體國際文傳電訊社1月20日報道說：“根據俄羅斯中央選舉管理委員會公開的總統候選人信息，普京總統申報2017年至2022年的收入為6759.1875萬盧布（約10.06億韓元）。” 普京擁有的資產也很儉樸。普京擁有10個銀行賬戶、5441.6604萬盧布（約8.09億韓元）和230股聖彼得堡PJSC銀行股份。莫斯科交易所中該股票每股為280.49盧布。 房地產更簡單。位於聖彼得堡的壹棟小型（77平方米）公寓和壹個18平方米的車庫就是全部。汽車只有蘇聯時期生產的1960年款嘎斯M21、1965年款嘎斯M21、2009年款拉達等3輛。他還擁有1987年生產的壹輛Skif拖車。選舉管理委員會表示：“擁有在莫斯科的壹套153平方米的公寓和聖彼得堡的18平方米停車場。” 在3月15日至17日舉行的總統選舉中，普京將挑戰第五次擔任總統。他於1月19日在中央選舉委員會登記為無黨派候選人，並公開了自己的財產。俄羅斯大選候選人要公開選舉年度前6年的收入和財產信息。 但相信這種說法的人並不多。據推測，普京總統藏匿的資產將非常龐大。美國有線電視新聞網（CNN）援引俄羅斯專家的話報道說：“普京的財產在文件上沒有痕跡。”曾是俄羅斯最大投資公司的赫米蒂奇資本的首席執行官比爾·布勞德在2017年出席美國國會時曾表示，“普京的財產可能達到2000億美元（約267萬億韓元）”。 俄羅斯反對黨領導人阿列克謝·納瓦爾尼的反腐組織聲稱，普京“在黑海沿岸擁有所謂的‘普京宮’”。據推測，擁有圓形體育場、地下曲棍球滑冰場、私人港口等的這壹住宅價值超過10億美元（約1.3萬億韓元）。還有傳聞說，在價值1億美元（約1300億韓元）的豪華遊艇“Grace Pool"等4艘遊艇上隱藏了58種飛機。據國際勘探報道新聞工作者協會（ICIJ）2021年公開的所謂“潘多拉紙”顯示，被報道為普京戀人之壹的匿名女性在摩納哥擁有壹套價值410萬美元（約54億韓元）的公寓。

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