馬斯克CEO對9股螞蟻股東敗訴，面臨失去75萬億韓元的危機. February. 01, 2024 08:03. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 世界首富、特斯拉首席執行官（CEO）埃隆•馬斯克因小股東提出的訴訟，面臨失去約558億美元（約74.5萬億韓元）特斯拉股份的危機。因為相當於壹審的美國特拉華州法院上月30日表示，根據馬斯克掌握的特斯拉理事會不適當的制定的補償壹攬子方案，馬斯克確保了相關股份，站在了小股東壹邊。 這筆錢對馬斯克成為世界首富起到了相當大的作用。對此，彭博社預測：“如果該股票被搶走，馬斯克可能會跌落至世界第三富豪。”另外，《紐約時報》（NYT）等媒體認為，這可能會給向CEO提供巨額補償套餐的其他企業敲響警鐘。企業理事會不要充當CEO的“舉手機器”，阻止特定CEO的獨斷經營的社會整體壓力也將高漲。 ●小股東：“馬斯克疏忽特斯拉經營” 特拉華州法院法官凱瑟琳•麥考密當天判決稱，被告人特斯拉未能證明為什麽對馬斯克CEO進行這種補償，“董事會的補償決定過程存在缺陷”。她指出，特別是馬斯克的弟弟、欠馬斯克債的人擔任特斯拉董事，其他董事團成員也與馬斯克有著“深厚的紐帶關系”。 2018年特斯拉股東大會通過的補償案的主要內容是，每當馬斯克實現銷售額、市價總額等12個特定目標時，就向他提供約1%的特斯拉股份。馬斯克在4年後的2022年實現了全部目標，獲得了558億美元的股份。 2018年當時擁有特斯拉9股的小股東理查德•托內塔表示不能容忍該補償案，並於2022年10月提起了訴訟。他主張，該補償案是史無前例的高額，馬斯克向董事會施加壓力，誘導了該補償案的批準，特斯拉也沒有向股東公開重要信息。 特別是，托內塔反駁道：“股東們沒有聽說馬斯克親自制定了自己的補償計劃，或者董事會成員隸屬於馬斯克。”也就是說，馬斯克掌握的董事會按照馬斯克的要求給予了補償，但股東們卻完全不知情。 馬斯克在2022年末出售特斯拉股份收購推特（現X）後，包括托內塔在內的大部分股東的不滿進壹步增大。托內塔主張，由於電動汽車業界的競爭加劇，特斯拉經營面臨危機，在這種情況下，馬斯克將主要精力用在推特身上，疏忽了特斯拉。 麥考密克法官在判決書中表示“馬斯克行使了經營者對公司行使的最大影響力”，並判決稱，特斯拉董事會的決定受馬斯克的影響。過去馬斯克以撤回收購推特為由與推特方面提起訴訟時，他也負責了相關審判。 ●馬斯克上訴預告，“會搬到得克薩斯州嗎？” 判決後，馬斯克通過自己的X賬號反駁稱“不要在特拉華州經營企業”，並預告了上訴。另外，他還上傳了“特斯拉是否真的要搬到總部所在的得克薩斯州”等帖子。特斯拉法人登記在法人稅較低的特拉華州，但總公司工廠設在得克薩斯州。 他在該審判開始的時候就主張補償的正當性說：“自己的補償案是根據董事會的自律決定進行的。”他主張，特斯拉的銷售額、市價總額等增加，特斯拉超越電動汽車業界，對全世界各領域產生相當大的影響都是自己的功勞。 如果馬斯克在上訴法院也敗北，特斯拉可能不得不向他提供更低的補償方案，而不是558億美元的補償方案。馬斯克的資產可能會貶值。馬斯克將擁有的特斯拉股份從目前的13%增加到25%的目標也將出現差池。

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