時隔110年，印鑒證明將改為“數字印鑒”. January. 31, 2024 07:37. by 李素貞記者、李相憲記者 sojee@donga.com、dapaper@donga.com. 已實行110年的“印鑒證明發放制度”將被調整為數字印鑒。 尹錫悅總統30日在京畿道城南市板橋第二科技谷企業支援中心參加了以“相生的數字，保護國民權益”為主題的民生討論會，並表示：“將把印鑒證明大幅轉變為數字印鑒。計劃到年底為止，以420多個服務為開端，在3年內將1500多個行政服務具備文件完全數字化。” 他同時還承諾：“個體戶和小規模企業家即使想處理壹個簡單的業務，也要壹壹跑，開具許多文件。要讓國民不需要到處跑，準備各種證明文件，能夠簡便地申請必要的業務。”他還表示：“只要將30%的準備文件數字化，就可以節約以萬億韓元為單位的預算。” 政府計劃到2025年為止，在全面調查國家法令和自治法規後掌握的2608件全體印鑒證明要求事務中，對單純本人確認等必要性較低的2145件（82%）業務進行階段性整頓。以去年為基準，共發放2984萬件印章證明，其中約2887萬件被廢除或轉換為數字印章。 不過，與財產權相關性較高的用於房地產登記、向金融機關提交的印鑒證明，要按照現有方式發放。但是，從明年1月起，如果同意提供印章信息，將在政府系統內共享數據，使必要的機關之間可以確認印章信息。除此之外，為了確認本人等所需的印鑒證明書將從今年9月開始通過在線信訪服務“政府24”在線發放。 尹錫悅在當天的民生討論會上就遊戲產業培育方針表示：“可以說是代表性不公正事例的‘概率型項目’使很多消費者蒙受損失，因此要求了義務性地公開概率型項目信息。”

한국어