美國商界“擔心韓國平臺法”……出面拯救谷歌和蘋果. January. 31, 2024 07:37. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 代表美國財界的美國商會當地時間29日發表聲明，反對韓國公平交易委員會正在推進立法的《平臺公平競爭促進法》，並稱“有可能以外國企業為目標違反貿易協定”。對於谷歌、蘋果、亞馬遜等美國大型科技企業將成為該法律限制對象的擔憂，美國商會提到“有可能違反韓美自由貿易協定”，暗示將強硬應對。 美國商會當天以亞洲首席副會長查爾斯·弗裏曼的名義發表聲明稱，“擔心韓國急於通過平臺促進法案”，主張該法案踐踏給消費者帶來利益的競爭，無視好的限制慣例，任意將外國企業作為目標。聲明還表示，“敦促公平交易委員會表現出透明性和開放的對話”，敦促公平交易委員會在立法前應提供與美國財界等進行事前討論的機會。 該法案規定，事先將支配市場的少數平臺企業指定為“支配性企業”，禁止排擠競爭者等犯規行為。業界認為，不僅是Naver、Kakao等韓國平臺企業，壟斷操作系統市場的谷歌、蘋果等也將被指定為“支配性經營者”。 美國特別擔心，通過此次限制，目前韓國市場占有率較低的中國大型科技企業將瞄準反射利益。

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