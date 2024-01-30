秘魯“黃金左手”時隔36年再次訪問父親的祖國. January. 30, 2024 07:35. by 李憲宰 uni@donga.com. “再次來到父親‘朴先生（Mr. Park）’的國家，我許久以來的夢想終於實現了。” 20世紀80年代女排世界最佳攻擊手、國際奧委會（IOC）委員塞西莉婭•泰特（62歲•秘魯）自1988年首爾奧運會後時隔36年再次來到韓國。為了觀看2024江原冬季青年奧林匹克運動會，上周來到韓國的她在回秘魯之前，來到了充滿年輕時回憶的首爾城東區漢陽大學奧林匹克體育館。 在這裏舉行的秘魯和原蘇聯的首爾奧運會女排決賽被認為是奧運會排球史上最精彩的比賽。第1、2局先由秘魯隊拿下，原蘇聯隊拿下了第3、4局。在最後的第五局中，經過4次平分，原蘇聯隊最終以17比15獲勝。坐滿體育館的韓國觀眾為秘魯隊加油助威。因為當時秘魯代表隊的主教練是已故朴萬福（1936~2019年）。1974年擔任秘魯代表隊主教練的朴教練在包括1980年莫斯科奧運會在內的4次奧運會上帶領了秘魯代表隊。他還被評為“秘魯排球英雄”，入選世界排球名人堂。 泰特委員表示：“對於沒有爸爸的貧窮少女的我來說，‘朴先生’就像父親壹樣。從他那裏學到了包括排球在內的人生的壹切。”在球場外非常溫暖的朴教練對訓練非常嚴苛。如果覺得練習不夠充分，星期天也要接球再打。在朴教練的指導下，泰特委員在16歲時被選入國家隊，參加了1980年莫斯科奧運會和1984年洛杉磯奧運會。此後，她被稱為“黃金左手（Golden Lefty）”，壹躍成為世界級選手。 退役後，泰特委員擔任秘魯國會議員，致力於女性和青少年體育的發展。之後變身為行政家的她去年在印度孟買舉行的第141屆IOC總會上被選為新委員。 她說：“成為IOC委員後最開心的是在父親的國家舉行青年奧林匹克運動會”，“我會按照從父親那裏學到的那樣，盡全力幫助全世界所有運動員。”

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