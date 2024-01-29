前0.1%人群的年薪，首爾為14億韓元，江原為4.6億韓元. January. 29, 2024 07:49. by 金道炯 dodo@donga.com. 據調查，首爾市勞動收入前0.1%的上班族年薪平均為14億韓元，是江原道的前0.1%的3倍。 國會企劃財政委員會所屬的共同民主黨議員梁慶淑27日從國稅廳收到的《各市道勞動收入申報現狀》顯示，2022年首爾市相當於勞動收入前0.1%的6213人的平均總工資為13.8817億韓元，在全國17個市道中最高。總工資是指年勞動收入中扣除餐費等非課稅收入的所得。 繼首爾之後，濟州道以平均10.0605億韓元（216名）位居第二，京畿道以平均9.4952億韓元（4832名）緊隨其後。排名前0.1%的總工資最低的是江原道，463人平均得到4.6268億韓元，與排名第壹的首爾相比只有三分之壹。全國基準上位0.1%的總工資平均為9.8798億韓元。 另外，據分析，全國收入差距最大的地區也是首爾。在首爾，勞動收入前20%的年薪平均為1.1995億韓元，與後20%（667萬韓元）相差18.0倍。釜山（15.5倍）、京畿（14.6倍）等緊隨其後，收入差距最小的是世宗，只有9.6倍。以全國為基準，上位20%和下位20%的收入差是15.1倍。

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