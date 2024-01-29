“名將病”主帥沉迷於編碼的原因. January. 29, 2024 07:49. . 職業體育教練們“被炒魷魚”的話，壹般都會去海外研修。雖然大家都說“我會彌補不足再回來”，但事實上，在語言不通的地方，作為“看客”生活後回來，不知道有什麽幫助。相比之下，更直率的理由應該是“需要時間來恢復在更叠過程中受挫的自尊心”。換句話說，就是去展開壹段 “名將病”治愈旅行。 職業排球中最嚴重的名將病患者是前現代資本隊主教練崔泰雄。在門戶網站上查找的話，首次給他診斷出名將病的報道是黃圭仁記者寫的，也就是寫《在光化門》的人寫的。因為非常了解他的名將病，所以非常自豪。記者最近采訪了去年12月21日被撤換後蟄居壹個多月的他，詢問他是如何治療名將病的。 因為知道他專挑別人不擅長的事情去做這壹點，所以預計不會提到海外研修的事情。但沒想到他會回答“正在學習編碼”。崔前主教練表示：“事實上在球隊的時候也在抽空學習編碼。有時間的話，我想好好學習編碼，並將其好好利用在排球作戰構想上。” 聽到這個故事，我想起了崔前主教練在2015年上任後解中學數學題集的時候。當時他說：“我認為如果重新學習數學，或許會對數據分析有所幫助”，“很慚愧，也很害羞。但是正好有數學好的前臺職員，所以壹邊努力折磨著那個職員壹邊學習。” 崔前主教練以這樣的學習為基礎，開始做出與別人不同的選擇。其他球隊壹般只在防守專門位置自由人位置上安排壹人，但他堅決地使用兩人，或者單獨培養“one point發球專門選手”，每局都像終結投手壹樣啟用。有趣的是，這種戰術現在已經成為職業排球聯賽的“新常態”。這樣的戰術非常奏效。崔前主教練曾兩次向“萬年老二球隊”現代資本送去了冠軍獎杯。 問題是過於執著於別人不做的事情，最終成為了毒藥。因此未能避開“世界上只有已經被解雇的主帥和今後被解雇的主教練”的職業體育世界的邏輯。上賽季亞軍現代資本隊在賽季即將迎來轉折點之際，“排名倒數第二”成為了被解雇的理由。在崔前主教練體制下只取得4勝（13負）的現代資本隊，從他卸下指揮棒後的下壹場比賽開始，就取得了5連勝。如果說這樣的結果和崔前主教練的名將病之間沒有任何關系，那就是謊言。 在采訪體育10多年的過程中，我感受到了壹些東西。雖然不是所有患有名將病的主帥都能成為名將，但進入名將行列的主帥都有名將病的癥狀。如果能很好地治療這種癥狀，就會成為名將，但如果不能治療，就會成為名將病患者。很好奇編碼學習能否將崔前主教練的名將病換成“可管理的疾病”。

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