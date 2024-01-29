雖然學生減少，但重考生劇增……勞動·教育改革迫在眉睫. January. 29, 2024 07:49. . 在學齡人口驟減的情況下，挑戰高考兩次以上的“N考生”比重增加的奇異現象今年也將持續下去。據入學考試業界透露，去年參加高考的N考生比率為35.3%（17.7942萬人），創28年來的最高值，據推算，今年N考生也將超過17.5萬人，比重為34%，連續3年保持在30%以上。這是因為，去年因“難考”而未能獲得理想分數的學生不斷增加，而且醫科大學入學名額也將大幅擴大。 最近N考生市場被稱為“暴風前夕”。據悉，下個月公開的醫科大學入學擴招規模至少達1000人以上，再加上4月份各大學將宣布無專業選拔計劃，因此，進入醫科大學或人氣學科的機會之門將敞開。壹般來說，如果在2月份的正式合格者宣布中落選，就會去復讀補習班，但今年連正式誌願書都不寫就直接去復讀的又名“活復讀生”們從本月初開始早早地就上補習班聽課。瞄準又名“半修”的大學在校生們的動作也加快了。雖然半修生們從第壹學期結束的6月份開始準備入學考試，但已在為今年3月份開始的夜間班和周末班排隊。 隨著N考生之間的競爭越來越激烈，由此帶來的社會費用也越來越大。N考狂風引起的副作用已經超過了危險水位。每年有17萬人在9個月的時間裏上重讀補習班，花費的補習費就達3萬億韓元，如果重讀準備時間延長，課外輔導費負擔將進壹步加重。大學生們為了重讀而浪費的大學學費也是每人數百萬韓元。從地方到首都圈，從首都圈到首爾，從首爾到醫科大學每年有10萬名半修生連鎖移動，大學教育的荒廢化問題也非常嚴重。隨著大學入學和開始職場生活的時期接連被推遲，對整個社會提高生產力和出生率的努力也產生了負面影響。 經濟合作與發展組織在《2022韓國經濟報告》中診斷說：“大企業和中小企業、正規職和非正規職之間的差距會導致學歷主義和過度的課外輔導費支出、進入勞動市場延遲、結婚和生育延遲等。”要進行防止不重學歷而重校門的消耗性競爭的教育改革，還要進行消除勞動市場雙重結構、即使不是醫生或大企業正式員工也能享受穩定生活的改革，才能平息走向亡國病的N考狂潮。

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