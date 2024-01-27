“害怕進行選舉運動”，政客們患“遇襲恐懼癥”. January. 27, 2024 07:55. by 金恩智記者、李承佑記者 eunji@donga.com. 在距離4月10日議會選舉還有75天之際，針對政界人士的政治恐怖襲擊接連發生，導致政界出現了“害怕成為模仿政治恐怖襲擊的對象”和吐露“遇襲恐懼癥”的聲音。隨著選舉日的臨近、公開遊說日程的增加，與選民的接觸也越來越多，有人擔心會出現模仿犯罪的受害者。 共同民主黨首都圈選區壹名初選議員26日在通話中表示：“因為是新年，有很多不同場合，我在考慮是不是應該減少日程。壹個人走動也有點不安，所以短暫的日程也和輔佐團同行。家人和周圍人也很擔心。”國民力量黨某選區議員也表示：“回家時經過偏僻的地方，可能會無緣無故地擔心。隨著議會選舉臨近，通過街頭遊說與選民見面的事情也會越來越多，如果為了警衛而增加隨行人力，擔心會與居民產生距離感。” 要求朝野政黨領導層必須制定解決方案的呼聲也層出不窮。共同民主黨所屬壹名議員表示：“有必要嚴懲暴力行為，在政治圈內進行自正自肅，制定應對變化的制度和指導方針。各黨的領導層應該從此次議會選舉公推過程開始遵守。”共同民主黨黨代表政治恐怖對策委員會當天上午在國會舉行會議，表示：“希望國會議長和朝野兩黨組成特別委員會，從國會的角度制定政治恐怖對策。” 警方決定以接連發生的襲擊事件為契機，加強對政界人士的人身保護。以國民力量黨、共同民主黨代表（黨首）為對象，正在運營近距離人身保護組，對於改革新黨代表李俊錫和新未來人才委員長李洛淵，也在討論提前安排人身保護組的方案。另外，對於街頭遊說等危險度較高的情況，管轄警察署長將親自到現場迅速應對，並加強盤問。 但是，政界擔心“加強警衛的措施稍有不慎就會引發議員特權爭議”。國民力量黨院內領導層相關人士表示：“安全問題固然重要，但似乎與最近要求取消議員特殊照顧和提高道德標準的氛圍不符，因此非常謹慎。”黨內特別是緊急對策委員長韓東勛提出了放棄不逮捕國會議員的特權，因此應該更加慎重。共同民主黨相關人士表示：“最近也出現了尹錫悅總統過度警衛的爭議，如果加強對政界人士的警衛，可能會受到政界人士特權的批評。”

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