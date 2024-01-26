“對於常春學校，將階段性地無償支援到小學6年級”. January. 26, 2024 07:47. by 崔惠? herstory@donga.com. 國民力量黨表示，到2027年為止，將階段性地無償支援在學校照顧小學生的“常春學校”。前壹天（24日），教育部公布了從今年第二學期開始向全國擴大的方針，進而承諾無償支援。為了減輕新學期父母的經濟負擔，還承諾引進每年100萬韓元的“新學期飛躍代金券”。據國民力量推算，當天發表的公約需要8萬億韓元左右。加上18日發表的父親1個月帶薪產假等所需的3萬億韓元，預計需要11萬億韓元左右。國民力量沒有表明具體的財源對策。 國民力量政策委員會議長俞義東25日表示：“將重點放在支持養育孩子的父母的事業不停止成長上”，並發表了“工作和家庭都幸福”的低出生率公約。 國民力量總是承諾，將春季學校無償支援從2025年弱勢群體全年級和小學1年級開始，到2027年擴大到全年級。常春學校是到晚上8點為止，在小學提供照顧和課後項目的制度。另外國民力量還表示，考慮到雙職工夫婦的情況，將在假期也運營，並提供午餐。 每年新學期初的3月和9月，還將引進各支付50萬韓元，共支付100萬韓元的“新學期飛躍代金券”。支付範圍從小學1年級到高中3年級，並限制使用處，以免被用作補習班費。 國民力量還承諾，將把集中在嬰幼兒身上的政府照料孩子服務全面擴大到父母和祖父母等家庭和民間。另外國民力量還表示，將廢除目前只支援中等收入150%的收入標準。國民力量表示，如果將父母工資100萬韓元用於兒童照料服務，將給予120萬韓元代金券等的現金支援轉換為兒童照料支出，追加支援。

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