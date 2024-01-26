作曲家陳銀淑獲得“古典音樂諾貝爾獎”西門子音樂獎. January. 26, 2024 07:47. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 作曲家陳銀淑（63歲•統營國際音樂節藝術總監•照片）25日被選為德國恩斯特•馮•西門子音樂基金會和巴伐利亞藝術院授予的恩斯特•馮•西門子音樂獎（以下簡稱西門子音樂獎）獲獎者。這是亞洲人首次獲得該獎項。 西門子音樂獎被比喻為“音樂界的諾貝爾獎或菲爾茲獎”，是古典音樂界最具權威的獎項。在作曲、演奏等古典音樂所有領域，每年都會給壹名60歲以上的音樂家頒獎。獎金為25萬歐元（約3.6億韓元）。 陳銀淑曾獲得2004年格文美爾獎、2005年辛貝格獎、2010年皮埃爾大公基金會音樂獎、2017比胡裏•西貝柳斯音樂獎、2018瑪麗•何塞•克拉維斯音樂獎、2019巴赫音樂獎、2021萊昂尼•索寧音樂獎等最高權威的音樂獎，此次西門子音樂賞獲獎被評價為實現了“音樂獎大滿貫”。 陳作曲家25日通過統營國際音樂節事務局表示：“很高興能在第二故鄉德國獲獎。比以往任何獎項都更加光榮。” 西門子音樂獎歷屆獲獎者有作曲家本傑明•布裏頓、奧利維爾•梅西安、指揮家赫伯特•馮•卡拉揚、倫納德•伯恩斯坦、克勞迪奧•阿巴多、丹尼爾•巴倫博伊姆、鋼琴家毛裏奇奧•波利尼、阿爾弗雷德•布倫德爾等。

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