“首都圈上下班30分鐘時代”……如果沒有財源對策，只能是“希望拷問”. January. 26, 2024 07:46. . 韓國政府宣布了向首都圈廣域快速鐵路（GTX）和地方大城市的廣域快速鐵路等投資134萬億韓元的計劃。通過這些措施，將開啟首都圈上下班30分鐘時代，擴大大城市範圍的“超大城市”將構建1小時生活圈。但也有不少人指出，由於吸引民間資本充當總事業費的56%等原因，實現的可能性令人懷疑。在距議會選舉還有兩個半月之際出臺的此次對策，難免會受到是為了支援執政黨的批評。 政府在京畿道議政府市召開了由總統尹錫悅主持的民生討論會，表示從今年3月開通GTXA水西至東灘區間開始，到2028年為止完成GTXA路線的全區間及C路線，到2030年為止完成GTXB路線。GTX D·E·F路線第壹階段區間將在現政府任期內通過可行性調查，提高速度。 因極度擁擠而被稱為“地獄鐵”的金浦黃金線6月追加投入車輛，並從2026年開始將首都圈高速公路擁擠區間地下化等，出臺了首都圈定制型對策。地方在大田、世宗、忠北地區率先推進與GTX同級的地方圈廣域快速鐵路(x-TX)事業。釜山、蔚山、慶南、大邱、慶北、光州、全南等其他地區也將與地方自治團體協商，發掘可能的路線。 韓國人平均每天上下班所需時間為72分鐘，首都圈通勤者為83分鐘，在經濟合作與發展組織成員國中占據壓倒性首位。從這壹點看，政府有必要努力擴充交通網，減少上下班時間。但是，此次對策集中在執政黨支持率較弱的首都圈，而且似乎支持執政黨推進的“超大城市”戰略的內容占多數，因此，其發表意圖必然會受到懷疑。再加上，政府計劃用民間投資充當134萬億韓元所需財源中超過壹半的75.2萬億韓元。中央政府的直接支出只有22%（30萬億韓元）。 過去與政府攜手開展大型基礎設施事業，但後來因政府方面的改口而狼狽不堪的民間企業是否會欣然參與投資還是未知數。如果不能制定解決這些財政難題的周密計劃，此次對策也有可能只是歷屆政府在選舉之前發表的“善心性拉攏人心”而已。

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