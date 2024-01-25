落後於約旦的韓國足球今日將決出“小組前兩名”. January. 25, 2024 07:39. by 金培中 wanted@donga.com. 韓國男子國家足球代表隊將於25日晚8時30分與馬來西亞隊進行亞洲杯小組賽E組第3場比賽。韓國隊實際上已經確定進入16強，因此根據比賽結果會遇到什麽樣的對手成為了人們關註的焦點。 韓國隊與約旦隊的戰績同是1勝1平（積4分），但因凈勝球（+4比+2）劣勢暫列小組第二。亞洲杯小組賽共有24支球隊分成6個小組進行，包括各小組前兩名在內，6支排名第三的球隊中成績較好的4支球隊也將進入16強，而韓國隊已經確保了小組前三名以上的成績。 如果韓國隊打進很多球，擊敗馬來西亞隊，確定小組第壹，將與D組第二名日本隊交鋒。如果獲得小組第2名，很有可能與F組第1名的沙特阿拉伯隊相遇。如果獲得第3名，將與已確定D組第1名的伊拉克隊、東道主兼A組第1名的卡塔爾隊展開較量。 無論遇到誰，都不是容易對付的對手。韓國最近在與日本隊的交付戰績方面處於劣勢。3屆亞洲杯冠軍沙特阿拉伯隊由曾執教英超曼城隊和意大利隊的名帥曼奇尼執教。試圖實現大賽2連冠的卡塔爾和在本次大賽中戰勝日本的伊拉克隊也不容小覷。 曾擔任大韓足球協會戰鬥力強化委員長的金判坤主教練率領的馬來西亞隊在國際足聯（FIFA）排名第130位，遠遠落後於韓國隊（第23位）。在兩隊的歷史交鋒戰績方面，韓國也以26勝12平8負占據明顯優勢。韓國隊上壹次負於馬來西亞隊是1985年3月在馬來西亞吉隆坡舉行的1986年墨西哥世界杯預選賽（0比1負），那已是39年前發生的事情。在本屆亞洲杯上，馬來西亞隊在2場比賽中沒有進球，失5球，以2負的成績早早被淘汰出局。

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