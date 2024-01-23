“插上大勢論的翅膀”的特朗普：“放棄黑莉吧！”VS 黑莉：“要尋找新的保守道路”. January. 23, 2024 07:38. by 羅切斯特=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. “‘假裝神聖的得桑蒂斯’這個名字已經正式隱退了。” 美國前總統特朗普當地時間21日在訪問位於新罕布什爾州曼徹斯特的競選活動總部時做出了上述表示。在2022年中期選舉中，得桑蒂斯州長以“聰明的特朗普”備受矚目，成為政治對手後，特朗普壹直稱他為“假裝神聖的得桑蒂斯”並嘲弄他。也就是說，不會再使用這個綽號。 特朗普在23日在新罕布什爾州舉行的共和黨總統競選的首次初選前夕，幹脆提到了最後壹名競爭者、前美國常駐聯合國代表尼基·黑莉的辭職。同壹天，他在新罕布什爾州羅切斯特的遊說中表示，“現在是共和黨團結的時候了”，表現出了以較大差距戰勝黑莉的自信。 《紐約時報》評價說：“得桑蒂斯的辭職是給黑莉前代表難以逾越的障礙。特朗普在共和黨候選人提名上又邁出了壹步。” ● 特朗普插上“大勢論”翅膀，大舉提名候選人 特朗普當天在羅切斯特的遊說中表示：“距離在新罕布什爾州獲勝還有兩天時間。我們要打敗‘不道德喬·拜登’，讓美國再次偉大。” 他還鼓勵支持層積極投票。他表示：“我們將創造新的紀錄。”在共和黨大選競選的首場舞臺即15日的艾奧瓦州黨員大會上，盡管出現了多名候選人，但特朗普仍獲得了51%的支持率。當時排名第二位、第四位的得桑蒂斯、印度裔企業家維貝克·拉馬斯瓦米都放棄了競選，轉而支持自己，特朗普因此毫不掩飾對“大勢論”的期待，在新罕布什爾州可以獲得比艾奧瓦州更高的支持率。 在美國有線電視新聞網（CNN）當天以新罕布什爾州選民為對象進行的民意調查中，特朗普也獲得了50%的支持率，領先黑莉（39%）11個百分點。特別是62%的得桑蒂斯支持層表示：“如果得桑蒂斯退出競選，將支持特朗普。”同壹天，在艾默生大學進行的調查中，特朗普和黑莉分別獲得53%和37%的支持率，相差16個百分點。 ● “如果黑莉以兩位數的成績落後，將決定退選” 黑莉方面當天在新罕布什爾州各處進行7次遊說，並斷然否認黑莉退選的傳聞。黑莉在聲明中強調：“選民們應該選擇‘特朗普對拜登’再次對決的道路，還是尋找新的保守道路。” 黑莉在當天的最後壹次遊說中表示：“那裏能聽到聲音嗎？這就是（我和特朗普）兩人對決的聲音。”當天著名電視節目《澤西·朱迪》的前曼哈頓家庭法院法官朱迪思·辛德林也支持了黑莉。黑莉的部分支持者高喊：“把特朗普送進監獄！” 不過，《華盛頓郵報》預測說：“如果黑莉在新罕布什爾州以10%以上的差距輸給特朗普，就必須決定退選。”黑莉在故鄉、下個月24日舉行競選的南卡羅來納州也遠遠落後。特朗普陣營方面表示，“如果黑莉退選，不支持特朗普，將在故鄉顏面盡失”，施壓要求她辭職。

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