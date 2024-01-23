紅海和蘇伊士運河. January. 23, 2024 07:35. . 在胡蒂叛軍的威脅下，伊朗驅逐艦也進入紅海，世界物流陷入了緊急狀態。歐洲遭遇了嚴寒，歐洲經濟和烏克蘭戰線變得更加寒冷。美國經濟繁榮到只需擔心通貨膨脹的程度，但隨著軍事力量和意誌局限逐漸暴露，在世界各地都丟盡了臉面。 不能保證美國的屈辱能持續多久。美國大選的結果並不能給出答案。與大選公約無關，根據情況美國的應對也會有所不同。 胡蒂在紅海的氣勢沒有減弱，突然出現了這樣的問題。埃及為什麽坐視不理？隨著利用蘇伊士運河的船舶減少，埃及遭受了巨大的財政損失。埃及今年的預算約為87.4萬億韓元，其中蘇伊士運河收入約為11萬億韓元。據說，由於紅海事件，運河收入驟減了80%。在已經嚴重的國家負債和巨額利息面臨破產的情況下，胡蒂正在絞殺埃及。 埃及為什麽坐視不理？埃及不是中東的軍事強國嗎？埃及軍隊在也門有著痛苦的回憶。20世紀60年代，納賽爾總統曾派遣7萬兵力介入也門內戰，結果慘遭失敗。作戰沒有成功，這成為1967年6日戰爭中埃及軍隊大敗的原因之壹。 雖然是半個世紀以前的事例，但當時和現在都沒有變化。胡蒂叛軍反而變得更加強大。埃及也感到困惑。如果介入，將無法負擔軍費支出，如果不介入，將無法消除收入減少的局面。胡蒂應該也算到了埃及的這種情況。 20世紀60年代，埃及得到了蘇聯的援助，美國對埃及實施了經濟制裁。如果埃及現在介入，俄羅斯會憤怒，當然不會發生這樣的事情，但美國會“樂見其成”。 我們正在目睹壹個冷酷無情的世界。只守護我們的海洋和領空，就不能守護我們的利益和生存權。弱者的正義被拋棄，強者的正義也被嘲弄。我們想要壹個和平的世界。但是，現在已經進入了僅靠言語無法維持和平的階段。

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