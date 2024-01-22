MLB 303勝傳奇人物蘭迪•約翰遜的女兒，將在興國生命與金軟景合作. January. 22, 2024 07:56. by 姜泓求 windup@donga.com. 韓國職業排球女子組興國生命隊聘請了威爾•約翰遜（26歲•左撇子扣球手）為球隊新外援。約翰遜是美國職業棒球大聯盟（MLB）傳奇投手“巨怪”蘭迪•約翰遜（61歲）的女兒。女兒也像父親（208厘米）壹樣身材高大（191厘米），而且也是左撇子。 據排球界透露，約翰遜已於20日加入了興國生命隊。但是，由於還需要取得簽證等入隊收尾程序，興國生命俱樂部到21日為止還沒有正式公布更換外援的事實。如果約翰遜完成加盟程序，興國生命隊現有的外援耶琳娜（27歲）將在效力壹個半賽季後離開球隊。 約翰遜在畢業於美國俄勒岡大學的2020年首次提交了參加韓國排球聯盟（KOVO）外援選秀的申請書。但是隨著加盟土耳其聯賽的尼呂弗（Nilüfer），她撤回了參加申請。此後，她在美國聯賽效力，並於2022年和去年敲開了V聯賽的大門，但兩次都沒有球隊選擇她。 在引進約翰遜的同時，興國生命隊將派出金軟景（36歲）、約翰遜“雙炮”，挑戰奪回聯賽領頭羊位置。興國生命隊到第2輪為止積30分（11勝1負）守住了領頭羊的位置。領先排在第2位的現代建設（積26分）壹場以上。但到第2輪為止攻擊成功率為43.6%（第4位）的耶琳娜，在第3輪以後下降至36.4%，個人得分只增加了20分（期間球隊7勝5負）。興國生命隊目前積50分，落後領頭羊現代建設隊（積58分）近3場比賽，排在第2位。 父親約翰遜是MLB名人堂會員，1988年至2009年在西雅圖、亞利桑那等球隊效力22年，創下了303勝166負、平均責任失分3.29等記錄。他曾5次獲得象征“最佳投手”的賽揚獎，並10次入選全明星隊。在亞利桑那響尾蛇隊時期的2001年，他與金炳賢（45歲）壹起戴上了世界大賽冠軍戒指，2004年還實現了完美比賽（指棒球中無安打、無上壘、無失分的比賽）。以2015年當時為準，以97.3%的得票率位居歷史第8位的他成為美國棒球名人堂會員，從2022年開始發揮大學專業優勢，作為美國職業橄欖球聯盟（NFL）的官方攝影師進行活動。

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