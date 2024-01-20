第22屆議會選舉非法輿論調查首次被罰款3000萬韓元. January. 20, 2024 07:53. by 金埈馹 jikim@donga.com. 中央選舉管理委員會下屬的選舉輿論調查審議委員會對在政黨支持率調查中動員家人和熟人填補回答人數、歪曲回答內容的輿論調查企業征收了罰款。議會選舉在即，在調查質量下降的輿論調查歪曲民意的憂慮日益加深的情況下，與第22屆議會選舉相關征收罰款尚屬首次。 審議委員會19日表示，已確認去年10月實施第22屆議會選舉相關政黨支持率和國政懸案調查的輿論調查企業A公司違反輿論調查標準的事實，並處以3000萬韓元的罰款。據審查委員會透露，A公司為了進行輿論調查，將通信公司根據地區、年齡、性別等隨機接收的虛擬號碼更換為家人和熟人名義的手機號碼，進行了調查。據調查，發生這樣的事情，是因為應答者人數未能達到當初目標的。審查委員會相關人士表示：“家人和熟人占全體回答的1%-2%。對性別、年齡、支持政黨的回答內容也是虛假記載，歪曲了結果。” 選舉管理委員會還揭發了以選舉輿論調查為借口進行事前選舉運動的輿論調查企業和選舉候選人預定者。全羅北道審查委員會去年12月揭發了計劃參加今年上半年舉行的再選、補選候選人預定者B某與輿論調查企業C公司共謀展開“壹人認知度調查”，並向檢察機關告發。也就是說，B某為了宣傳自己的名字，實際上進行了事前選舉運動。 審查委員會相關人士強調：“選舉輿論調查實施頻率劇增，計劃進壹步加強針對自我監控及違反行為的審議和調查。特別是在黨內競選之前，對指示、勸誘、誘導性別、年齡等虛假回答的違法行為將采取嚴厲措施。”

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