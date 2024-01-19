《紐約時報》：“席琳•宋的《Past Lives》將入圍奧斯卡最佳影片獎提名名單”. January. 19, 2024 07:47. by 李智允記者 leemail@donga.com. 美國《紐約時報》（NYT）預測，加拿大韓裔導演席琳•宋（照片）的電影《過往人生 Past Lives》將入圍第96屆奧斯卡獎最佳影片獎的提名名單。 17日（當地時間），《紐約時報》通過《下周誰將入圍奧斯卡獎提名名單，誰將落選》的報道，介紹了將於23日公布的奧斯卡獎各部門的預測提名名單。在最佳作品獎部門，包括《過往人生》在內，克裏斯托弗•諾蘭導演的《奧本海默》、馬丁•斯科塞斯導演的《花月殺手》、格蕾塔•葛韋格導演的《芭比》等均入圍提名名單。此外，亞歷山大•佩恩導演的《留校聯盟》和歐格斯•蘭斯莫斯導演的《可憐的東西》等也有可能獲得最佳作品獎提名。 《過往人生》講述的是小時候因移民而分手的男女時隔20年在美國紐約重逢的故事。韓裔美國演員格蕾塔•李和韓國演員劉臺午擔任主演。這是席琳•宋導演融入自傳故事制作的第壹部長篇電影，她是曾執導過演員韓石圭、崔岷植主演的電影《NO.3》（1997年）等的宋能漢導演的女兒。 《紐約時報》的預測是以本月舉行的美國金球獎和美國國家影評人協會獎結果、美國演員工會獎、制片人工會獎、導演工會獎的提名結果等為基礎進行的。之前《過往人生》在第81屆金球獎頒獎典禮上獲得了電影•電視劇類最佳作品獎和導演獎等共5個部門的提名，但是未能獲獎。奧斯卡獎將於23日公布提名名單後，經過投票，於3月10日舉行頒獎典禮。

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