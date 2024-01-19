假如“為了無核化而必须向美國要求擁核”. January. 19, 2024 07:47. . “可能會出現我們必須向美國表明為了無核化而擁有核武器的情況。” 17日與筆者見面的國家安保戰略研究院理事長劉成玉（音）如是說。他所說的無核化是朝鮮無核化，擁有核武器是指韓國擁核。從韓半島無核化的角度來看，這句話看似矛盾，但他說為此需要精巧的戰略。國家安保戰略研究院是國家情報院下屬的智庫。劉成玉在國情院從事對朝情報業務已有26年，是公認的朝鮮專家。 他假設的該戰略需要的情況，是在11月美國大選中前總統特朗普當選的時候。現在不得不考慮這種可能性。接下來是朝鮮國務委員長金正恩和特朗普開始進行直接交易，以凍結朝鮮核開發，即承認朝鮮為有核國家，以換取放寬制裁和朝美關系正常化。這種可能性也很高。因為想要擺脫因制裁而引發的經濟困難的金正恩和想要從韓半島問題上抽身的特朗普的利害關系相吻合。 金正恩的所有言論和行動都是針對特朗普的。金正恩將在美國大選之前加大挑釁強度。這將像與特朗普串通壹氣壹樣實現。金正恩的意圖是讓美國人感受到朝鮮對美國的威脅正在變得更加現實。特朗普說：“妳看，拜登的失誤讓情況變得壹團糟。美國正變得更加危險。如果我執政，我會和金正恩好好談談。” 金正恩在11月左右說，“真的出大事了。如果特朗普不能當選總統，華盛頓和紐約可能會受到攻擊”，很有可能發起刺激美國人不安心理的大型挑釁。美國真正害怕的“規則改變者”是核動力戰略潛艇的開發。可以說，金正恩正在開發核潛艇在海底移動數月之久後突然在美國近海發射潛射彈道導彈的技術。因為俄羅斯可以向朝鮮傳授該技術，所以美國極度警惕朝俄軍事合作。 如果特朗普執政成為現實，特朗普將把“承認朝鮮擁核，阻止對美國本土的打擊”的輿論作為與金正恩談判的借口。那麽，金正恩就會要求進行核裁軍談判，他說：“我將放棄洲際導彈和潛射導彈，妳要認可戰術核武器。”如果交易順利，朝美關系正常化、解除制裁的可能性很大。這樣壹來，特朗普執政時期已經說過很多次的駐韓美軍撤離將成為焦點。 我們應該怎麽做呢？不能向生意人特朗普求情。劉成玉認為，如果無法相信韓美同盟，特朗普應該制造只能與我們進行交易的局面。“如果容忍朝鮮擁核，韓國也只能進行核武裝。哪怕是暫時擁有核武器，才能實現核均衡，只有這樣才能與朝鮮進行棄核談判。”也就是說，應該利用美國擔心韓國擁有核武器會導致日本、臺灣的核多米諾骨牌效應，向特朗普施壓。劉成玉表示：“美國應該大膽地利用與中國的關系，讓中國擔心‘美國在拉近與朝鮮關系的同時，可能會失去韓國’。” 這是假設特朗普當選的領域。但我認為，金正恩已經開始以這樣的構想行動。韓國政府現在有沒有準備拿出“我們有可能動搖東北亞秩序”的大膽籌碼呢？

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