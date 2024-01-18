行政安全部擔心邊境地區朝鮮挑釁……緊急檢查“西海五島”等避難設施. January. 18, 2024 07:37. by 李彩完記者 chaewani@donga.com. 最近朝鮮在西部海域接壤地區進行炮擊挑釁，令仁川市甕津郡“西海五島”延坪島壹帶居民的緊張感達到高潮，行政安全部對此進行了廣播及躲避設施的緊急特別檢查。行政安全部計劃對能夠迅速向居民傳達情況的村莊廣播和民間防衛設施等進行檢查。 行政安全部17日表示，以民防衛審議官為團長，與仁川、京畿、江原等3個市道組成29人規模的聯合檢查團，以邊境地區為中心，截止到31日實施特別檢查。主要檢查對象是村莊廣播的音質和音量等基本性能、警報設施的裝備是否存在異常、負責人熟悉緊急任務的狀態等。對於疏散設施，查看引導標誌的位置是否合適，重點檢查應急供水設施等設備是否正常運行。此前，本報通過延坪島當地采訪報道說：“由於擴音器故障、設備老化等原因，很多居民無法聽到避難通知。” 行政安全部計劃以此次特別檢查結果為基礎，找出需要迅速整頓的事業和問題點等，制定改善方案。另外，為了在發生緊急情況時保護國民，今年將投入約54億韓元的國家經費，重新構築63處民防衛設施。災難安全管理本部長李漢庚表示：“政府將加強國民保護體系，使西海五島和邊境地區的居民能夠安心生活。”

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