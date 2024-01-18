統壹部部長：“脫北者中的外交官等高層不斷增加”. January. 18, 2024 07:37. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 韓國統壹部部長金暎浩17日表示：“脫北者中的高層正在大幅增加。外交官出身的人正在增加，這是特征。”他在當天與《東亞日報》的通話中還表示：“去年有近200名脫北者入境。” 據多名政府高層官員透露，去年來到韓國的高層“脫北者”有10名左右。新冠疫情期間每年只有兩三人，但去年大幅增加。分析認為，這是因為強化對朝制裁導致的經濟困難和當局加強管制等，朝鮮精英階層正在發生很大動搖。 當天，統壹部次官文承鉉也在參加某節目時表示：“在海外工作的外交官和貿易系統工作人員脫北的趨勢正在增加。”文承鉉說：“去年在韓國定居的脫北者是前壹年的3倍左右，達到190多人。”不過，他還說：“新冠疫情之前，每年有1000多名脫北者在韓國社會定居。最近中國方面也加強了與朝鮮的邊境管制，今後脫北者很難像過去壹樣增加。”2010年代全體“脫北者”入境維持在1000名左右，自新冠疫情後大幅減少到60名左右，但去年再次增至190名左右。 韓國情報當局認為，今年上半年有可能出現掌握最新情報的精英階層從平壤“脫北”的情況。因為朝鮮從去年8月起加快國境開放速度，內部精英層的動搖也在加大。據專門報道朝鮮消息的“NK新聞”等報道，朝鮮將於下月9日至12日，以俄羅斯人為對象，重啟平壤、東海岸滑雪場等團體旅遊。朝鮮為了“新冠防疫”，在2020年1月封鎖國境後壹直禁止遊客入境。

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