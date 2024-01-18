宣布“系統公推”的第二天，執政黨內爆發“降落傘”爭議. January. 18, 2024 07:36. . “赤裸裸地關照龍山總統室的幕僚們。” 壹名執政黨議員對16日突然宣布的《國民力量黨公推規則》做出了上述解釋。他關註了在高風險地和自留地分別適用的競選輿論調查普通國民比率。包括龍山幕僚在內，檢察官出身的人士瞄準了國民力量黨現任議員所在的首爾市江南或嶺南。國民力量黨公推管理委員會在險地首都圈（首爾市江南3區除外）和湖南、忠清等地以20%的黨員、80%的普通國民進行競選。在“自留地”江南3區（江南、瑞草、松坡區）、大邱、慶北、釜山、蔚山、慶南等地，黨員和普通國民分別定為50%。這名議員展望道：“黨離開改革保守傾向，成了只剩下支持尹錫悅總統的強硬派的‘鹹水黨員’，“鹹水黨員會把選票投給來自龍山的參選者。” 公推規則在公推管理委員會第壹次會議上，僅用3小時40分鐘就確定下來，這也引起了人們的懷疑。公推管理委員會在發表公推規則時宣傳說：“執政黨歷史上首次引進了系統公推制度。”雖然自我評價說細節也制定得很好，但有人懷疑是不是反而精心制作的劇本。公推管理委員會中包括親尹錫悅派系的核心人物李哲圭議員。而且，壹半的公管委員由不知道黨情況的法律界人士或專職外部人士組成。第壹次會議當天早上，壹名外部公推管理委員表示“將從今天開始調查”，但能否充分聽取意見還是個疑問。 在遭受“大換血直接打擊”的中堅議員的反對中，也有需要傾聽的部分。壹名多選議員尖銳地指出：“沒有提及龍山總統室幕僚等檢察官出身的人士，如果沒有後續措施，只能認為是為了隨意安插他們而有意撬走現任議員。”如果在同壹選區當選三次以上的議員再次參加相關選區的選舉，執政黨將給予處罰。僅從規定來看，在釜山影島挑戰七選的前議員金武星不是減分對象。不能認為充分體現了“老男孩”革新的宗旨。 國民力量黨緊急對策委員長韓東勛在宣布的第二天解釋說：“這是制定規則時產生的必然結果。不公開公推規則，或者因人而異，就是問題。”部分重要人士也提出了“應該按照革新宗旨接受”的意見。據悉，在宣布公推規則的第二天舉行的韓東勛與四選以上議員的會晤中，也沒有發生特別的摩擦。 但也有理由不能不理睬非主流的懷疑和重要人士的反對。因為他們的反對都是“把檢察官出身的‘檢勺子’們送去插旗就能贏的自留地裏嗎?”“參選也有品級制，因此檢察官出身就是聖骨級，官僚出身是六頭品”等黨內情緒引起的。 此外，還發生了令人憂慮的事情。韓東勛17日在首爾市黨新年問候會上宣布，緊急對策委員金景律將作為首爾麻浦乙區共同民主黨議員鄭清來的對抗籌碼參選。在現任首爾麻浦乙黨協委員長面前告知這壹事實後，立即出現了認為這是“降落傘公推”的反對。確定宣布公推規則和第二天爆發的降落傘抗議可千萬别是下插式公推的預告片。

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