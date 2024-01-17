特朗普獲得51%的得票率，“大勢論”更加有力……以“拜登審判論”凝聚支持層. January. 17, 2024 07:40. by 美國得梅因=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. “現在是美國全體‘和好（come together）’的時候了。共和黨和民主黨也應該和好。” 美國前總統特朗普當地時間15日在在野黨共和黨選出大選候選人的第壹道關口——中部艾奧瓦州黨員大會上獲得51%的選票，大幅甩開了競爭對手。確定勝利後，他在州首府得梅因舉行的“黨員大會之夜派對”上，在支持層的狂熱歡呼聲中登場，與平時不分青紅皂白地攻擊拜登政府和共和黨競選競爭者的形象不同，反復強調“和好”。 當天，美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）等主要媒體在計票開始35分鐘後，確定地報道了特朗普獲得第壹名的可能性。實際上，他比排名第二的佛羅裏達州州長羅恩·迪桑蒂斯（21.2%）、排名第三的前美國常駐聯合國代表妮基·黑莉（19.1%）等多出約30%的支持率，他的獲勝感言實際上接近於接受共和黨大選候選人的演講。《紐約時報》評價說：“這是因司法危險等而岌岌可危的特朗普政治經歷的驚人復活。” ● 輿論調查支持率大幅上升……“大勢論”更有力量 特朗普在2020年大選失敗後，繼2021年1月支持者沖擊國會事件後，去年成為前任和現任總統中遭到4起刑事起訴的第壹人。特朗普的再執政之路雖然因此壹度亮起紅燈，但以在艾奧瓦州取得壓倒性勝利的自信為基礎，表現出了自己將提前被確定為共和黨大選候選人的自信。他還對競爭對手德桑蒂斯和黑莉說，“兩人都做得非常好。想表示祝賀”，壹反常態地予以吹捧。 當天，特朗普和德桑蒂斯州長的得票率差距為29.9個百分點，是共和黨艾奧瓦州黨員大會歷史上第壹、第二位候選人的差距最大值。之前的最高值是1988年黨員大會時參議員鮑勃·多爾比第二位候選人多得票12.8%。 特朗普憑借遠遠超過最近輿論調查支持率的得票率，令“大勢論”如虎添翼。在當天的競選中排名第四的印度裔企業家維貝克·拉馬斯瓦米宣布退出競選，並宣布“支持特朗普”。 特朗普在艾奧瓦州黨員大會之前就有信心取得壓倒性勝利。艾奧瓦州約320萬人口中90%是白人，是大豆、玉米等主要產物的農業地區，因此特朗普的熱情支持層很多。指稱這壹帶的白人、低學歷、低收入階層的所謂“憤怒的美國人”，經常拿自己與被認為是民主黨的票倉、經濟發達的東西部海岸大城市相比，對自己被冷落深感不滿。 ● 以“拜登審判論”集結支持層 特朗普很有可能在11月5日的大選中，與很有可能被選為民主黨大選候選人的拜登總統再次展開對決的可能性也越來越大。拜登當天在黨員大會結果結束後在社交媒體X（以前的推特）上表示：“從目前來看，特朗普是共和黨的領跑者。2024年美國大選是我和極右共和黨‘MAGA（讓美國再次偉大）’勢力的對決。” 當天參加黨團會議的特朗普支持者蘇西·胡克主張：“美國淪落為擁有區別對待特朗普起訴和拜登壹家腐敗的雙重司法體系的三流國家。”當天以參加黨團會議的選民為對象進行的調查中，63%的人回答“即使特朗普前總統對刑事起訴最終被判有罪，也適合擔任總統”。66%的人表示：“拜登在2020年大選中獲勝並不合法。” 但是，特朗普得不到大城市、高學歷者的支持，其局限性也暴露無遺。在得梅因等艾奧瓦州主要城市，特朗普和德桑蒂斯及黑莉的得票率差距並不大。

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