朝鮮挑釁的那邊……漸漸拉長的俄羅斯影子. January. 17, 2024 07:39. . 去年9月朝鮮-俄羅斯首腦會談結束後，筆者寫了壹篇聚焦兩國軍事合作的專欄。朝鮮似乎向俄羅斯提供了武器，但沒有發現俄羅斯向朝鮮提供軍事技術的具體情況。壹名熟知俄羅斯情況的官員當時也表示：“（俄羅斯）似乎不會輕易向朝鮮提供敏感技術。”也就是說，普京僅邀請金正恩就足以作為“接受炮彈的答謝”。 過了4個月。現在，當時的評價仍然有效嗎？最近再次見面的該官員表示：“情況看起來更加認真和嚴重。”這意味著，朝俄本來似乎在從朝鮮拿走武器、適當表示誠意的水平上結束軍事合作，但現實正在比預想的更加真摯、有密度地進行。 朝俄首腦會談後，朝鮮的挑釁之鐘出現了緊急動向。去年11月，朝鮮發射了軍事偵察衛星“萬裏鏡-1號”。繼前兩次發射失敗後，朝鮮最終使其進入預定軌道。12月，朝鮮又以高角度發射了射程6000公裏以上的新型固體燃料洲際導彈“火星-18”型。朝鮮最近還試射了固體燃料方式的極超音速中遠程彈道導彈，展示了奇襲打擊能力。 在這種充滿自信的挑釁的背後，俄羅斯的影子正在沈重地占據壹席之地，這壹分析越來越得到支持。壹名情報部門人士表示：“現在除了朝鮮之外，還能不看周圍的臉色向俄羅斯大量提供武器的國家嗎？”烏克蘭總統澤連斯基最近表示，俄羅斯從朝鮮得到了100多萬發彈藥。美國白宮指出，朝鮮還向俄羅斯提供了彈道導彈。韓國當局認為，隨著朝鮮全方位的武器援助不斷累積，俄羅斯將很難適當地拒絕朝鮮提出的拿出軍事技術的要求。 朝鮮從俄羅斯得到了多少軍事技術支援，目前還不得而知。但大部分分析認為，部分彈道導彈和偵察衛星技術很有可能已經得到了轉讓。真正的問題是下壹頁。如果俄羅斯幫助朝鮮生產最新戰鬥機和核動力潛艇或提供核開發相關的“遊戲改變者”技術，韓國的防衛將遭受致命打擊。 朝鮮外務相崔善姬最近訪問俄羅斯，似乎是在享受這種憂慮的目光。很有可能就在眼下討論了有關俄羅斯軍事技術轉讓的時間線。俄羅斯克裏姆林宮還表示，普京總統不久後有可能訪問朝鮮。 筆者在此前撰寫的專欄的最後壹段中寫道：“如果對普京置之不理，稍有不慎就會把黃金鑰匙交給金正恩。”以朝鮮的武器支援為中心結成的朝俄蜜月關系比當時更加深厚和牢固。如果不能拆開金正恩和普京的手，至少應該找出防止俄羅斯狂奔的“壹點式”解決方案。難道不應該阻止把核潛艇技術說明書交給金正恩嗎？

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