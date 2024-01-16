“煮熟的鴨子飛了”……安秉勛錯失1.3米小鳥推，與美巡賽首冠擦肩而過. January. 16, 2024 07:39. by 李憲宰 uni@donga.com. “好像是在說不要驕傲。現在還需要努力，還有很長的路要走。” 安秉勛（33歲）在美國職業高爾夫（PGA）巡回賽第壹個冠軍門檻上止步不前，他的臉上充滿了遺憾。但是安秉勛在最近出戰的比賽上每次都展開冠軍爭奪戰，宣告即將到來的冠軍指日可待。 15日，安秉勛在美國夏威夷州檀香山的瓦伊萊鄉村俱樂部（70桿）舉行的PGA巡回賽索尼公開賽最後壹輪第4輪比賽中，經過延長賽鏖戰，獲得了並列亞軍。當天減少6桿的安秉勛最終以低於標準桿17桿的263桿與格雷森•默裏、基根•布拉德利（以上均為美國）展開了延長賽。 此前參加PGA巡回賽181場大賽並獲得4次亞軍的安秉勛在第182次出戰的大賽中將亞軍次數增加到了“5”。繼在2024賽季開幕大賽上周舉行的的哨兵冠軍賽上單獨獲得第4名後，安秉勛再次進入前5名，繼續保持上升勢頭。他獲得73.87萬美元（約9.8億韓元）的亞軍獎金，在聯邦快遞杯的排名上升到了第2位。目前他的世界排名為第53位，將進入前50名。對於安秉勛來說，延長賽的最後壹個推桿有些遺憾。在18號洞（5桿）進行的第壹輪延長賽對安秉勛有利。第三桿過後，安秉勛擊出的小球距離洞口僅1.3米遠。布拉德利還剩5米左右，默裏還剩12米左右。但是勝利女神卻對默裏微笑了。默裏的推桿在滾了12米後，竟神奇地鉆進了洞裏。相反，安秉勛的推桿稍稍偏出了球洞右側。 當天，安秉勛在常規洞也有奪冠的機會。落後領先者布拉德利壹桿排在並列第2位的安秉勛在18號洞還剩240碼時，用3號鐵桿擊出的第二桿落在距離洞口4米遠的地方，獲得了抓獲老鷹球的機會。但是老鷹推桿稍微偏離球洞，進入了延長賽。安秉勛說：“第二桿準確無誤地飛到了自己想要的地方。推桿也做得很好，但好像讀錯線了”，“整體上是堅實的壹周。雖然最後收尾有些遺憾，但到目前為止的競技水平似乎還不錯。” 乒乓球明星夫婦安宰亨和焦誌敏的兒子安秉勛克服了接連不斷的磨難，成功復活。2016年首次參加PGA巡回賽的安秉勛在2021年聯邦快遞杯排名下降到第146位時失去了巡回賽種子選手資格。第二年經過二級巡回賽重返PGA巡回賽的安秉勛在去年季後賽前的最後壹場比賽溫德姆錦標賽上獲得亞軍，呈現出了上升趨勢。去年秋天，他因服用含有世界反興奮劑機構（WADA）禁止成分的咳嗽藥，出現興奮劑陽性反應，還受到了停賽3個月的處罰。對於最近呈上升趨勢的競技水平，安秉勛表示：“在過去的幾個月裏，在休息的日子裏，我努力回顧每輪比賽為什麽如此重要。” 戰勝酒精依賴癥和交通事故後遺癥的默裏繼在第4輪18號洞抓住小鳥後，在延長賽第壹個洞也成功推入12米長小鳥推桿，捧起PGA巡回賽個人第二座冠軍獎杯，並獲得了149.4萬美元（約19.8億韓元）的冠軍獎金。

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