電影《壯誌淩雲3》確定制作，湯姆•克魯斯有望再次擔任主演. January. 15, 2024 07:49. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 由湯姆•克魯斯擔任主演的電影《壯誌淩雲3》確定制作。12日（當地時間），據美國《綜藝》等外電報道，電影制作公司派拉蒙目前正在準備制作湯姆•克魯斯主演的《壯誌淩雲3》。據悉，《壯誌淩雲2：特立獨行》（壯誌淩雲2）的共同編劇亞倫•克魯格負責劇本的制作，正在準備中。 據報道，執導《壯誌淩雲2》的約瑟夫•科辛斯基很有可能再次執導。當科辛斯基導演回歸時，曾出演前作的邁爾斯•泰勒和格倫•鮑威爾等演員也很有可能再次出演。 據悉，最重要的男主角湯姆•克魯斯的出演目前正在最後討論中。據外電報道，“距離他最終在合同上簽字，還剩下幾個步驟。”此前，湯姆•克魯斯和華納兄弟簽訂電影制作相關合同後，傳出了制作《壯誌淩雲3》的消息。但他簽訂的合同是“非獨家合同”，因此可以與派拉蒙等其他電影制作公司進行電影制作。 2022年上映的《壯誌淩雲2》是1986年上映的《壯誌淩雲》的續集。湯姆•克魯斯在第壹部和續集中都扮演了主人公特立獨行者。前篇中曾是海軍大尉的傳奇戰鬥機飛行員特立獨行在續篇中晉升為大校，擔任開發未來型戰鬥機的測試飛行員。特別是《壯誌淩雲2》在北美和韓國國內掀起了熱風。僅全球票房收益就高達15億美元（約1.9725萬億韓元），在國內動員了約822萬名觀眾。

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