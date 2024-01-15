史上最糟糕的拖欠工資……墜入深淵的人們. January. 15, 2024 07:49. . 去年9月25日，雇傭勞動部長李正植和時任法務部長官韓東勛在政府首爾大廈記者室異口同聲地說：“根除拖欠工資才是確立勞資法治的核心。”從那以後已經過去4個月。情況有沒有好轉呢？ 據雇傭部等透露，韓國去年的工資拖欠額有望創下歷史最高值。從現場的聲音來看，從去年起，小規模模具、零部件工廠密集的京畿富川市的工人抱怨拖欠工資的聲音在增加。特別是，在不適用勞動標準法的5人以下的小型企業中，五六十歲的女性沒拿到2-6個月工資的事例很多。地區勞動咨詢師表示：“每天有10件左右的咨詢。” 大多數受害者是低收入勞動者，拖欠工資壹下子破壞了日常生活的基礎。某壹天突然沒有工資，意味著要借生活費，不能償還貸款，要減少孩子們的補習班。顧名思義，勞動者和家人壹起跌入深淵。 美國將拖欠工資稱為“偷竊工資（Wage theft）”。美國明尼蘇達州對經常拖欠工資的情況，最多可判處20年有期徒刑等，法律處罰也比較嚴厲。 據美國勞動部的統計，去年美國拖欠工資的規模為1.5615億美元（約2059億韓元），受害者為13.5067萬名。但去年韓國的工資拖欠額在1.7萬億韓元以上，預計受害者將超過30萬人。經濟規模（GDP、國內生產總值）是美國的15分之1，拖欠額達美國的8倍左右。 聽壹聽現場的故事，可以推測出原因。拖欠工資由擁有司法警察權限的勞動監督官進行調查。但相比犯罪，作為個人債務關系進行處理的情況更多。壹名勞動咨詢師表示：“很多情況下，以企業主逃跑後不知道去向為由結案，或者在沒有支付拖欠工資的情況下，慫恿‘不希望處罰，與社長協商’。”拖欠工資是“未經受害人同意不罰罪”。如果受害者不願意處罰加害者，就不能處罰。市民團體“參與連帶”在2021年報告中指出：“2007年引入‘未經受害者同意不罰’條款後，拖欠增加。需要減少勞動監督官過度慫恿協議的對策。” 根據《勞動基準法》，拖欠工資最多將被處以3年以下有期徒刑或3000萬韓元以下的罰款。但實際上，很少有人進行審判，即使進行審判，實際處罰也只有平均200萬韓元左右的罰款。沒有得到的工資需要提起民事訴訟來領取，但明天生計渺茫的低工資勞動者很難長期糾纏於訴訟戰。監督官沒有調查意誌，罰款比拖欠工資少得多，因此加害者逃跑或拖著是利益的結構。 可能是因為4個月前的發言而心虛，雇傭部最近隨時提交“部長出面根除拖欠工資”的資料。去年1月，雇傭部也自吹自擂說：“為了應對農歷新年，通過集中指導期間的運營，拖欠工資迅速得到解決。”今年集中指導期結束後也很有可能出現類似的資料。在此期間，在現場因拖欠工資而陷入深淵的勞動者正在增加。

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