中東戰爭100天……加沙地區死亡2.3萬人，爭奪救援物資. January. 12, 2024 07:43. by 開羅=金起潤記者、李清娥記者 pep@donga.com、clear@donga.com. 記者11日來到埃及首都開羅的燒傷治療專科醫院前。附近道路上可以看到20多輛裝有各種醫療及救護用品、飲用水等的大型卡車。這些物品本應該通過與巴勒斯坦加沙地區接壤的埃及拉法檢查站，在很久之前送到加沙地區居民手中。但是，在道路上遇到的壹名司機說：“埃及當局沒有發放運輸許可，已經在這裏等了兩個星期。”他還說：“每當聽到加沙地區傷亡人數增加的消息時，就因無法轉交這些物資而焦急萬分。” 去年10月7日因巴勒斯坦武裝團體哈馬斯攻擊以色列而發生的中東戰爭將於14日迎來第100天。隨著在軍事力量上占據壓倒性優勢的以色列不斷發動攻擊，加沙地區內不斷出現犧牲者，生存者的人道主義危機也在加劇。 最近，在國際社會的施壓下，以色列軍隊撤出了部分地面部隊，並采取了“低強度作戰”的姿態，但巴勒斯坦平民傷亡依然如故。以色列的大部分死亡者也是平民，到目前為止，被哈馬斯扣為人質的人也超過100人。隨著戰爭的長期化，雙方平民的犧牲都像滾雪球壹樣越來越大。 ● 平民傷亡層出不窮 據加沙地區衛生部門透露，從戰爭爆發到本月10日，僅加沙地區就至少有23200多人死亡。約占加沙總人口（約227萬人）的1%。特別是，死亡者中70%是女性和兒童。 此外，聯合國表示，至少有50萬人正在遭受嚴重的饑餓。在以色列攻擊集中的加沙城等北部主要城市，被破壞的建築比率也在80%以上。 最近，在加沙地區內部，生活必需品不足的部分居民甚至圍繞救助物品展開了爭奪戰。9日，在加沙地區西部的謝赫伊茲林，數十人包圍了兩輛救護卡車，奪取了物品。美聯社報道說：“這只是最近幾周發生的各種搶劫事件中的壹部分”。因遭到以色列空襲集中，加沙地帶北部道路網等大部分被破壞，救援物資很難到達。 同期，以色列方面的死亡人數約為1386人。其中約1200人是平民。當初戰爭爆發時，哈馬斯把約230名以色列平民扣為人質。此後，雖然釋放了100多人，但其余的人仍被扣為人質。 ● 擴戰憂慮加劇，停戰仍然遙遠 雖然情況如此，但雙方都沒有輕易同意停戰的跡象。特別是2日以色列打死逗留在黎巴嫩貝魯特附近的“哈馬斯第三號人物”薩利赫·阿魯裏後，雙方的停戰談判完全中斷。 以色列總理內塔尼亞胡從戰爭前開始就因支持率下降而飽受煎熬，為了擺脫遭到哈馬斯先發制人攻擊的汙名和恢復支持率，戰爭爆發後壹直高喊“消滅哈馬斯”。哈馬斯發言人奧薩馬·哈姆丹10日針鋒相對地表示：“如果以色列不答應全面停戰的要求，以色列人質將無法活著回到家人身邊。” 此次戰爭很有可能擴散到整個中東。支持哈馬斯、黎巴嫩真主黨、也門胡塞等中東主要武裝勢力的伊朗表現出想把此次戰爭當作擴大自己在中東影響力的契機。 特別是胡塞在全世界的核心貿易路線紅海上接連攻擊西方民間船舶，使壹帶的緊張氣氛達到高潮。10日，胡塞還向經過紅海的美國船只發射了大量的無人飛機和導彈。 以色列也明確表示，將趁此機會攻擊與哈馬斯接壤的黎巴嫩的真主黨。以色列國防部長加蘭7日表示，“以色列不是在與‘單壹敵人’（哈馬斯），而是在‘與軸心開戰’”，表明了不惜與哈馬斯、真主黨等展開多面戰爭的意向。

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