70歲以上人口首超20多歲年齡段，迫切需要應對“老齡化韓國”的戰略. January. 12, 2024 07:42. . 據統計，由於低生育高齡化，去年國內70歲以上人口首次超過了20多歲年齡段。根據政府前天發表的《2023年末居民登記人口統計》數據顯示，70歲以上人口數量達到632萬名，而20多歲年齡段卻減少到了620萬名。到明年，韓國將進入65歲以上人口超20%的超高齡社會。17個廣域市、道中有8個已經進入了超高齡社會。 有人批評說，這是因為從2006年開始投入300萬億韓元以上的低出生率預算毫無效果，所以把錢花在了其他地方或對策眾口難防。最主要的原因是政策目標不明確，低出生率政策被擱置。即使從現在開始，也有必要先設定現實性的出生率目標。由日本民間知識分子組成的人口戰略會議最近向日本政府傳達的《人口展望2100》值得參考。其內容為，如果目前的合計生育率持續保持在1.26名，到2100年人口將減少到6300萬名，因此將生育率提高到2.07名，將人口維持在8000萬名。1.22億名的世界第12位人口大國將目標降低到1億以下，這壹點令人吃驚，但是連這個目標也要大幅提高出生率才能實現，真是令人害怕。 據政府推算，韓國人口為5133萬名，到2100年左右，人口將大幅減少到1500萬名左右，少於日本帝國主義強占時期。這是假設出生率維持在0.98名的樂觀預測。目前的出生率僅為0.7名。也就是說，只有制定國家生存所需的最低限度人口規模和為實現這壹目標而制定的出生率目標，並全力展開戰鬥，才能防止“國家滅亡”。 即使出生率回升，也很難改變人口減少的趨勢。有必要全面重新設計符合5000萬人口規模的地方行政體系和國防、教育、福利等社會制度。最重要的是，工作的人減少，被撫養的人增加的人口結構是很大的負擔。預計從今年開始，勞動年齡人口（15~64歲）比重將降至70%以下。應該將青年們開始職場生活的入職年齡提前至發達國家水平，最大限度地利用因結婚和生育而經歷中斷的女性人力，改變不到50歲就退休的退休文化。從今年開始轉為赤字的健康保險和2055年即將枯竭的國民年金，如果對其放任不管，也會帶來災難性的結果。如果沒有教育、勞動、年金改革，人口危機勢必將無法阻擋。

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