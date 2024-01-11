韓美安保室長：“強烈譴責朝鮮向俄羅斯移交彈道導彈”. January. 11, 2024 07:46. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 韓國國家安保室長張虎鎮和美國總統國家安全事務助理傑克·沙利文當地時間9日在首次會面並通電話時，就最近朝鮮接連不斷的挑釁進行了討論，並表示：“用最強烈的用語譴責朝鮮向俄羅斯移交彈道導彈。” 據白宮透露，張虎鎮和沙利文就包括西部海域炮彈射擊在內最近朝鮮的挑釁行為進行了評詁，並就朝鮮與俄羅斯的軍事合作問題達成了共識。雙方還指出：“朝鮮-俄羅斯移交武器並（在烏克蘭）使用違反了聯合國安理會決議，對歐洲、韓半島、印度太平洋地區產生重大影響。”他們還表示：“隨著朝俄合作的增進，韓美之間將繼續緊密合作，支援烏克蘭。” 韓國和美國等47個國家的外交部長當天也通過聯合聲明表示：“用最強烈的用語譴責朝鮮出口彈道導彈和俄羅斯將該導彈使用在烏克蘭。”當天的聯合聲明是在聯合國安理會討論朝鮮支援俄羅斯彈道導彈事態的前壹天發表的。 他們在聯合聲明中強調：“俄羅斯在烏克蘭使用朝鮮彈道導彈，為朝鮮提供了寶貴的技術和軍事洞察力。我們深切擔心這種合作的安保含義。”聲明還強調：“我們高度關註作為朝鮮出口武器的回報，俄羅斯向朝鮮提供了什麽。”

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