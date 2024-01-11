執政黨和在野黨只顧議會選舉前的政治鬥爭，回避迫切的民生法案. January. 11, 2024 07:45. . 朝野政黨9日召開臨時國會最後壹次全體會議，處理了宇宙航空廳法等101件法案，但急需的核心民生法案連提交都沒有。如果發生死亡事故等重大災害，就以重刑處罰的重大災害處罰法的擴大實施推遲2年的修訂案、廢除銷售住宅實際居住義務的住宅法修訂案都沒有提交到全體大會。允許大型超市淩晨配送的流通產業發展法修訂案、非面對面診療相關醫療法修訂案等仍然未能通過常任委員會的門檻而漂流。 “重大災害法”將於本月27日擴大到50人以下的小規模企業，適用實際居住義務的首都圈小區的入住也將從本月底開始。對於小企業主和預定入住者來說，這是燃眉之急。超過83萬個的小規模企業表示很難遵守重大災害法義務，如果企業主受到處罰，企業將面臨停業危機，勞動者將大量失業。適用實際居住義務的首都圈小區也達到了72處、47575套，對於以全租和月租為前提購買公寓的人來說，處境非常尷尬。 面對如此迫在眉睫的混亂，朝野政黨對因立法失敗而產生的迫切民生呼聲視而不見，對法案的處理袖手旁觀。朝野政黨在4月議會選舉前夕壹致承諾，將把民生放在首位，還成立“2+2協議體”，縮小了對爭議法案的分歧。但是朝野政黨在此次臨時國會也最終以政治鬥爭告終。執政黨要求的雙特檢法再次表決因在野黨的反對而未能通過，梨泰院慘案特別法由在野黨單獨處理。雖說要在15日重新召開的臨時國會上重新討論這些民生法案，但能否找到切入點還是未知數。 離議會選舉還有90天的朝野民生競爭仍然只是嘴上說說，大部分指責也都把責任推給對方。此前，政府在暫緩實施期間懶於準備適用法律，在立法問題上也突然宣布，執政黨沒向多數在野黨伸出手、表現出說服的努力。掌握國會權力的在野黨也被只關註支持層的立法議題所埋沒，沒有表現出妥協的意誌。通過對話和妥協的民生協治就是朝野的責任，但他卻背棄責任，只專註於政治鬥爭。要知道，如果連所剩無幾的機會都錯失，最終會產生怨恨和憤怒的投票。

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