美國學者：“韓國30年前重男輕女現象的後果……80萬名韓國男子無法與女性結婚”. January. 10, 2024 08:02. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. “韓國20世紀80-90年代出生的男性中，七八十萬人難以找到韓國女性結婚。” 隨著對韓國低出生率的警告燈越來越大，美國統計學家預測，受重男輕女思想的影響，性別比例不均衡將成為長期的社會問題。 美國得克薩斯A&M州立大學社會學教授達德利·波斯頓當地時間8日在在線學術雜誌《對話》上發表文章稱：“1980年至2010年，由於韓國的性別比例不均衡，男嬰比女嬰多了約70至80萬人。” 達德利認為，壹般在自然狀態下，每100名女嬰的出生性別比例為105-107名男嬰。美國2021年新生兒性別比例也是100名對105名。相反，韓國在1950年至1980年屬於正常範疇，但1985年增至100人比110人。甚至1990年，男嬰人數劇增到115人。達德利指出：“雖然2010年性別比回到了正常範圍，但性別比不均衡的種子從這時開始發芽。” 性別比例不均衡的原因是當時韓國的重男輕女現象和低出生率。據分析，女性人均生育子女數從1960年的6人迅速減少到去年的0.82人，而重男輕女現象逐漸淡化的速度卻趕不上這壹速度。 達德利擔心地表示：“由此導致的單身男性的增加在今後數十年裏可能會成為韓國的社會弊病。”

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