韓國男足戰勝伊拉克隊，取得A級比賽6連勝. January. 08, 2024 07:58. by 姜泓求 windup@donga.com. 時隔64年再次挑戰亞洲杯冠軍的韓國男子足球國家代表隊在大賽前進行的最後壹場正式比賽中取勝，延續了A級比賽6連勝。 6日，在阿聯酋（UAE）阿布紮比紐約大學體育場舉行的與伊拉克隊的熱身賽上，由主教練尤爾根•克林斯曼指揮的韓國男足憑借著李在城攻入的全場唯壹進球，最終以1比0取得了勝利。這是自去年9月13日與沙特阿拉伯的熱身賽（1-0勝）開始，球隊連續6場比賽獲勝，並零封對手。自去年9月8日與威爾士隊的比賽0比0戰平後，球隊已連續7場比賽沒有失球。這相當於韓國男足A級比賽歷史並列第三的記錄。前主教練烏利•施蒂利克執掌國家隊教鞭的2015年8月至2016年3月，球隊連續10場比賽無失球，創下了最高紀錄。 當天，韓國隊隊長孫興慜和黃喜燦、李剛仁、金玟哉等核心戰鬥力歐洲派選手都坐在了替補席上。作為前鋒出場的吳賢揆在上半場第23分鐘接到李記帝的傳中，不停球直接射門，開始不斷圍攻對方球門。上半場第40分鐘，李在城在禁區外利用壹記左腳遠射破門。李在城自2021年11月國際足聯（FIFA）卡塔爾世界杯最終預選賽後，時隔2年零2個月再次嘗到了A級比賽進球的滋味。當時的對手也是伊拉克。 克林斯曼主教練在下半場開始的同時，換上進攻資源孫興慜和李康仁、黃喜燦、曹圭成和中後衛金玟哉，試圖再進壹球，但未能再攻破伊拉克的球門。雖然韓國隊壹直保持著無失球連勝的勢頭，但面對國際足聯排名較低的伊拉克隊，只攻入壹球，進球能力不足令人稍顯遺憾。當天，韓國隊射門次數達到12次，是伊拉克隊（6次）的兩倍。韓國在國際足聯的排名是第23位，伊拉克是第63位。下半場第41分鐘，李剛仁因累計黃牌被罰下場。當天的熱身賽是友誼賽，因此李剛仁的退場不會對亞洲杯比賽產生影響。 國家隊將在阿布紮比繼續訓練，10日前往亞洲杯舉辦地卡塔爾。韓國隊將於15日、20日、25日分別與巴林隊、約旦隊、馬來西亞隊進行亞洲杯E組小組賽的比賽。韓國隊小組賽第二輪的對手約旦隊6日在熱身賽上以2比1戰勝東道主、“衛冕冠軍”卡塔爾隊。約旦隊將於9日與日本隊再進行壹場熱身賽。

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