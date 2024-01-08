DMZ內唯壹壹所小學在北韓的炮火中舉行畢業典禮. January. 08, 2024 07:58. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. “金丹惠（人名音譯•下同）夢想成為整形外科醫生，朴熙律夢想成為油管博主，申義昌夢想成為體育教師，呂素允夢想成為時裝設計師，鄭有華夢想成為咖啡師。” 臺城洞小學校長尹英熙5日上午對非武裝地帶（DMZ）內唯壹壹所學校臺城洞小學的5名畢業學生鼓勵說：“希望他們能發揮自己的長處，自信地堂堂正正地奔向光明的未來，實現未來的夢想。”尹校長在當天的畢業典禮上結束了40年的教職生活。 巧合的是，當天上午北韓（朝鮮）向西海北方界線（NLL）以北的海上緩沖區域發射了200多發炮彈。從畢業典禮結束後的當天下午開始，朝鮮軍隊炮擊事件才被公開。因此，在與北韓軍隊炮擊同壹時間舉行的畢業典禮上，沒有被戰雲或緊張情緒籠罩，而是充滿了希望和活力。 位於DMZ內唯壹的村莊京畿坡州市臺城洞村的該學校舉行了第55次畢業典禮。隨著金丹惠、呂素允、鄭有華、朴熙律、申義昌等5人畢業，該學校的畢業生增加到了226名。金某是臺城洞村民，其余學生居住在DMZ外的坡州文山邑，繼續學業。 學校2樓講堂設置的畢業典禮現場，為了慶祝他們順利畢業，包括教職員和家長在內的聯合國軍司令部等軍隊有關人士和統壹部及坡州市有關人士等90多人坐滿了座位。 5名身穿漂亮韓服出現在講臺上的畢業生，在紛至踏來的獎狀和紀念品的包圍下，在近1個小時內反復坐下又站起來。 畢業典禮的其中壹項是“為殉國先烈默哀”，臺上的太極旗旁邊並排擺放著星條旗和聯合國旗。這似乎反映了DMZ內唯壹壹所學校的特殊情況。可能是考慮到最近嚴峻的安保形勢，部分參會者的賀詞中多少有些沈重，“我認為這裏會成為韓半島和平與穩定的軸心”、“希望成長為為安保和世界和平做出巨大貢獻的大人”等。但是在這裏學習長大的孩子們的那份天真爛漫與其他孩子沒有什麽不同。 臺城洞村是根據《停戰協定》的條款，於1953年建立的，該協定規定“在DMZ內可以設立南、北各壹個村，並進行居住及務農活動”。距離位於DMZ內的北韓機井洞村不過800米。臺城洞小學於1954年開設為臺城洞村自治學校，1968年升級為擁有3個班級的小學。

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