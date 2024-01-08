可360度折疊、克服畫質和性能局限的大型OLED……三星和LG推出“超差距”面板. January. 08, 2024 07:58. by 朴賢益記者 beepark@donga.com. 韓國兩大顯示器企業三星顯示器和LG顯示器將於9日至12日（當地時間）在美國拉斯維加斯舉行的世界最大的家電•信息技術（IT）展示會“CES 2024”上大舉展示新的面板技術。特別是在IT及車載顯示器領域，有望展示與中國等海外競爭企業不同的“超差距”技術。 7日，據顯示器業界透露，三星顯示器將以“革新技術的壹切，新旅程的開始”為主題設置展示場。預計將在世界上首次推出可以內外折疊的新壹代折疊式產品。這是采用可360度折疊技術的“In&Out Flip”。現有的折疊式產品要想在折疊的狀態下確認信息，外面還需要另壹個面板。但是，In&Out Flip可以用壹個顯示屏在折疊的狀態下確認信息，因此可以將產品設計得更輕、更薄。 同時采用顯示器大小的有機發光二極管（OLED）折疊的“折疊式”和拉伸的“滑動式”技術的產品也將首次公開。展開折疊的折疊式面板後，可以通過滑動方式再次擴大畫面。在車內辦公時，可以當作筆記本電腦使用，然後最大限度地展開觀看電影。三星顯示器還計劃公開厚度僅為液晶顯示器（LCD）三分之壹的超薄OLED面板和擴展現實（XR）耳麥的核心技術--超高清顯示器“OLEDos”。 LG顯示器的展示主題是“更好的未來”。在此次CES上，公司將展示的主要技術是克服畫質和性能局限的大型OLED和最適合“軟件中心車輛（SDV）”的新壹代車載顯示器。LG顯示器強調，將公開集OLED10年技術力於壹身的新技術“META技術”的升級版。據悉，META采用了最大化有機物發射光的技術等，在現有OLED電視面板中實現了最亮的畫面。 車載顯示器將展示超大型P2P解決方案。P2P是從駕駛席數字儀表盤到副駕駛席前，覆蓋整個儀表盤的面板。LG顯示器解釋說：“儀表盤用12.3英寸和中央屏幕用34英寸面板連接在壹起，給人壹種巨大的顯示屏覆蓋了儀表盤正面的感覺。”LG顯示器還計劃介紹在車輛運行時調節視野角度，使司機無法看到副駕駛席畫面的視野控制技術。

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