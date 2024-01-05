隨時招生未達到選拔人員40%的大學接近上年的兩倍. January. 05, 2024 08:23. by 崔勛振記者 choigiza@donga.com. 在今年的大學入學考試（高考）隨時招生（提前招生）中，未達到選拔人員40%的大學是去年的兩倍。特別是首爾教育大學的未招滿人員比率為80.5%，比去年（36.9%）增加了40個百分點以上。據分析，這是受低生育率余波的影響，學齡人口減少，再加上去年下半年持續出現的侵犯教權爭議也產生了影響。 鐘路學院4日表示，據統計，2024學年度全國221所大學的隨時招生未招滿人員為3.7332萬人。未招滿人員比率為14.0%，比去年的13.9%（3.6446萬人）小幅增加。鐘路學院分析說：“這可能是受今年隨時招生選拔人員本身增加的影響。” 未達到隨時招生選拔人員40%的學校共有15所，接近上年（8所）的兩倍。其中11所位於首都圈以外地區，特別是慶北的壹所大學還不到選拔人員的10%。 教育學院的未招滿人員比率也明顯增加。未招滿率較高的前20所學校中有4所學校是教育學院。首爾教育大學在185名選拔人員中未能選拔出149名，慶南晉州教育大學、全北全州教育大學、江原春川教育大學等3個地方的未招滿人員比率也超過了60%。 按區域劃分，首爾42所大學的未招滿人員比率為3.4%，首都圈47所大學為4.8%，非首都圈132所大學為18.7%。非首都圈的未招滿人員比率達到了首爾的5.5倍。但是，首爾未招滿人員的比率也比去年（3.0%）小幅增加，因此有預測稱，首爾上位圈大學今年也會進行定時追加招生。定時招生誌願書受理工作將於本月6日結束。合格者名單的公布將持續到下月6日，追加招生時間為22~29日。

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