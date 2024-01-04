“踢得好不壹定教得好”，英格蘭足壇名宿魯尼上任三個月後就遭到解雇. January. 04, 2024 08:03. by 金培中 wanted@donga.com. 英格蘭足球傳奇人物韋恩•魯尼（照片）在擔任伯明翰城隊主教練15場比賽後，因球隊戰績不佳而遭到解雇。 英格蘭足球冠軍聯賽（第二級聯賽）伯明翰城俱樂部2日表示：“盡管魯尼盡了最大的努力，但球隊的結果沒有達到預期值。俱樂部董事會認為，更換教練團隊是最符合利益的手段”，宣布與球隊主教練魯尼解除合同。 魯尼於去年10月執掌伯明翰城隊主教練壹職。當時在英冠聯賽全體24支球隊中積18分（5勝3平3負）排在第6位的伯明翰城隊，以晉級下賽季的英超聯賽為目標，把球隊的指揮棒交給了魯尼。但是魯尼在擔任主教練後的15場比賽中只取得了2勝4平9負的戰績，球隊排名跌至第20位，最終遭到解雇。 球員時期，魯尼代表英格蘭國家隊參加了120場A級比賽，攻入了53粒進球。參賽場次和進球數均列英格蘭代表隊歷史第二位。在英超聯賽中，他共攻入208粒進球，在該領域排名歷史第三。伯明翰城隊評價說，在球員時期名聲大噪的魯尼具備了勝負師的氣質，並讓他擔任球隊主教練，結果成績壹落千丈，不到3個月就決定尋找其他主帥。 魯尼通過自己的社交網絡媒體上發文表示：“足球最關鍵的是結果——必須承認，我沒有達到他們的期望值”，“不過，我不認為13周的時間，就能完成俱樂部所需要的改變。”

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