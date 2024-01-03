薩拉赫狂飆！奉獻2射1傳，進球助攻雙雙登上並列榜首位置. January. 03, 2024 08:11. by 金培中 wanted@donga.com. 穆罕默德•薩拉赫（利物浦）在本賽季英格蘭足球超級聯賽（EPL）中，在進球榜和助攻榜雙雙登上並列榜首位置。薩拉赫在2021~2022賽季曾同時獲得過最佳射手和助攻王的稱號。 薩拉赫在2日與紐卡斯爾聯隊的2023~2024賽季英超第20輪主場比賽中，以2粒進球和1次助攻的出色表現帶領球隊以4比2取得了勝利。薩拉赫在下半場第4分鐘率先攻入壹球，並在3比2領先的下半場第41分鐘通過點球追加壹球。薩拉赫在上半場也曾獲得過點球機會，但是他的射門被對方守門員擋住了。 薩拉赫打入本賽季聯賽第13、14粒進球，與埃爾林•哈蘭德（曼城隊）並列占據射手榜首位。薩拉赫在2比1領先的下半場第33分鐘幫助隊友科迪•加克波破門得分。由此，薩拉赫將個人本賽季的助攻數增加到8個，與奧裏•沃特金斯（阿斯頓維拉隊）並列排在該領域榜首。2013~2014賽季首次進入英超聯賽的薩拉赫曾3次（2017~2018、2018~2019、2021~2022賽季）成為最佳射手，壹次登鼎助攻王（2021~2022賽季）。 憑借當天的勝利，連續13場聯賽保持不敗（8勝5平）的利物浦隊將積分增加到45分（13勝6平1負），守住了英超積分榜第壹的位置。領先排名第二的阿斯頓維拉隊（42分）3分。埃及國家隊選手薩拉赫為了參加13日在科特迪瓦開幕的非洲國家杯，將暫時離開所屬球隊利物浦。

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