以色列最高法院：“弱化法律部門的立法無效”……面臨“領導危機”的內塔尼亞胡再受打擊. January. 03, 2024 08:11. by 開羅=常駐記者 金起潤 pep@donga.com. 以色列最高法院1日宣布，由內塔尼亞胡總理領導的強硬右派聯合政府去年通過的弱化法律部門的立法無效。該法案大幅縮小法律部門的功能，強化政府的功能，從立法當時開始，就有人強烈批評該法案是為了拯救作為現任總理首次接受審判的內塔尼亞胡本人的“防彈法案”。這壹法案引發激烈贊成和反對的爭議，去年以來國論分裂現象也非常嚴重。 因與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯之間的戰爭而暫時被彌合的以色列社會矛盾也將進壹步加深。因為15名大法官中有8人贊成，7人反對，無效判決本身暴露了法律部門的分裂局面。內塔尼亞胡所屬的執政黨利庫德黨也表示不服判決。此次判決對因戰爭長期化局面、巴勒斯坦平民傷亡等已經面臨不少領導危機的內塔尼亞胡來說，很有可能成為追加不利因素。 ● 15名法官中8人認為“損害民主國家” 據《以色列時報》等媒體報道，最高法院當天在15名法官全部參加的情況下，以8票贊成、7票反對的結果，判決去年7月議會通過的《司法部相關修訂基本法》無效。最高法院通過聲明表示：“該法案嚴重損害了民主國家以色列的基本性質。” 最高法院認為，相關法案中取消法律部門審查政府不合理的部長任命權限的部分存在問題。爭議法案不僅取消了可以阻止政府獨斷專行的法律部門的牽制裝置，還因為總理任命沒有資格的親信擔任要職，從很久以前開始就引發了很多爭議。 內塔尼亞胡在2022年底第三次成功執政。內塔尼亞胡因涉嫌在第二個任期內腐敗，目前仍在接受審判。他在開始新的任期後開始推進弱化法律部門法案，引起國內外強烈批評，認為他為了挽救自己，甚至打破了三權分立原則。就連盟國美國總統拜登也反復表示擔憂。自去年3月起，以色列各地舉行了大規模反對集會，但法案最終在4個月後在議會獲得通過。由於在野黨的反對，最高法院從同年9月起對該法案的合理性進行審查，並於當天做出了判決。 不過，圍繞此次判決的後續風暴和輿論分裂也將相當嚴重。7名保守傾向的最高法院法官反對無效化決定，法律部門的分裂也令人擔憂。 在政界，贊成和反對兩種意見也各不相同。據悉，該法案的設計者、司法部長亞裏夫·萊文表示：“在與哈馬斯的戰爭結束後，將重新為通過法案而努力。”比內塔尼亞胡更具有極右傾向的國家安全部長伊塔馬爾·本-格維爾也反駁稱：“這是反民主的決定。”相反，前總理亞伊爾·拉皮德等在野黨領導人表示歡迎，稱“最高法院忠實地履行了保護國民的義務”。 ● 內塔尼亞胡“屋漏偏逢連夜雨” 因此次判決，內塔尼亞胡很有可能受到相當大的打擊。另外，預計對哈馬斯戰爭的情況也會產生不小的影響。 美聯社等媒體認為，這是因為在內塔尼亞胡政權事先沒有意識到哈馬斯的先發制人攻擊的批評依然存在的情況下，如果試圖重新通過法案，在與哈馬斯的戰爭中起到核心作用的預備軍有可能重新開始反內塔尼亞胡示威或宣布拒絕服役。預備軍們去年反對法案，宣布拒絕服役，但戰爭爆發後已經返回。美國有線電視新聞網（CNN）也評價說：“如果內塔尼亞胡總理強行進行有爭議的變化，可能會面臨憲政危機。” 以色列軍隊1日表示，將在今後幾周內從加沙地帶撤出數千名兵力。美國有線電視新聞網分析說，由於美國施壓，要求以色列放棄此前持續的大規模空襲和以地面部隊為主的交戰，改為低強度作戰，以減少平民傷亡。

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