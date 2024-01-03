“石油資金”沙特PIF超越新加坡，成為亞洲最活躍主權財富基金. January. 03, 2024 08:11. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. 《彭博社》等媒體1日報道說，沙特阿拉伯去年約占全球主權財富基金投資額的四分之壹。去年美國等西方主要國家因銀行危機等減少投資，全世界國營投資機構的總投資額也比2022年減少20%，但沙特同期反而增加52%的投資，展示了“石油資金”的威力。也有不少人批評說，此舉是為了洗刷陷入鎮壓反對派爭議的實權人物穆罕默德•本•薩勒曼王儲的形象。 據主權財富基金專門調查機構“全球主權財富基金（SWF）”的報告書顯示，去年沙特的主權財富基金公共投資基金（PIF）簽訂了315億美元（約40.82萬億韓元）的投資合同，比前壹年增加了52%。這相當於去年全球主權財富基金投資額1238億美元的四分之壹規模。沙特超越新加坡，成為亞洲最大的主權財富基金持有國。 PIF尤其在足球、高爾夫、遊戲等體育領域進行了攻擊性投資。首先收購了著名足球運動員克裏斯蒂亞諾•羅納爾多所屬的利雅得勝利等本國4大足球隊。此外還發表了將PIF運營的LIV高爾夫巡回賽與美國職業高爾夫（PGA）合並的計劃，動搖了高爾夫界。就連當初對LIV持批評態度的明星球員瓊•拉姆也在去年年末宣布轉會LIV。雖然沒有公開準確的轉會費，但有報道稱其轉會費為4.5億美元。 PIF還以49億美元收購了美國遊戲企業Scopley。沙特已經向著名遊戲公司動視暴雪（Activision Blizzard）、電子藝術、Take2等進行投資，共持有81億美元的股份。有評價稱，PIF想把本國打造成全世界的遊戲中心。"。 此外，PIF還收購了英國渣打公司的飛機租賃事業部（36億美元）、本國鋼鐵企業哈迪德（33億美元）等。PIF計劃以此為基礎，推出自己的航空公司及電動汽車品牌。 SWF方面分析說：“沙特為了實現‘願景2030’，正實施投資方多元化。”穆罕默德王儲表示，到2030年為止，將對偏重於石油的產業結構進行多元化改造，並帶頭指揮這壹計劃。”

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