國情院不滿，警察有負擔……移交調查權究竟是為了誰？. January. 02, 2024 07:55. . 國家情報院的對共調查權從昨天起完全移交給了警方。現在國情院已無法對間諜事件進行調查。不能進行扣押搜查等強制調查，也不能申請拘捕令。 隨著對共調查權的移交，原本由國情院進行的全國教職員工會、全國農民會總聯盟幹部違反《國家安全法》事件等將立即由警方負責。壹般情況下，間諜調查僅收集情報就需要數年時間。情報當局人士表示：“清州間諜團事件從1998年開始就有內部調查資料。”該間諜團事件是通敵團體接受朝鮮間諜的指令，做出各種危害安保的行為，國情院從收集情報到調查用了20多年的時間。當局者反問道：“要想拼湊出這些事件的謎團，就必須在半邊的心裏銘刻著耐心，在另半邊心裏銘刻下慎重。警察能像我們壹樣死死咬住不放嗎？” 當然，間諜案的調查並不是國情院的專利，也不是理所當然的權利。如果警察能比國情院做得更好，就應該由警察來做。 警察能做得更好嗎？ 衡量這壹點的尺度首先是力量。警方表示，將把安保調查人員從去年的724人增加到今年的1127人。如果在這裏挑選純粹的對共調查人力，其規模將變成750多人，體量大幅縮少。警方自我評價說，如果從中選出能夠進行主體對共調查的人力，將再次減少到142人的規模。前國情院對共調查要員說：“如果朝鮮在對南間諜活動上花費1韓元，我們就必須投資100韓元才能抓住。”也就是說，追蹤間諜移動路線，壹起去網吧，在同壹宿舍住宿的艱苦勞動密集型調查，就是對共調查領域。這位前要員擔心，對共調查的核心人力不到200名，這是“要給間諜們提供遊樂場”。 人力庫固然是問題，經驗更是問題。據悉，從今年開始領導間諜調查的警察幹部中，壹半以上的安保調查經歷不到3年。警方安保調查團的負責人——安保調查審議官根本沒有對共調查的經驗。 警察連做好事的意誌都顯得很少也是個問題。警察廳廳長尹熙根在新年賀詞中表示，“將從根本上革新安保調查力量”，但警方內部卻出現了“不容易”的聲音。警方高層相關人士表示：“警方內部也有很多聲音對負責對共調查並不歡迎。” 事實上，專門負責對共調查的安保警察在警察組織裏被冷落，已經不是壹天兩天的事情了。從某種角度看，最長需要10年以上的間諜調查性質上很難積累業績，而且很難晉升，使安保警察成為回避的職務是理所當然的事情。上個月警察高層幹部警務官晉升對象名單中也沒有安保警察。 如果間諜調查過程出現漏洞，國家安保就會發生動搖。如果警察要做，就應該帶著明確的計劃和意誌好好做。國情院也不應該只在背後擔心，應該在法律範圍內最大限度地協助警方。如果警方和國情院都沒有信心，還不如另設安保調查廳或重新回到從前。

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