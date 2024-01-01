黃喜燦連續兩場比賽取得攻擊點，現在瞄準亞洲杯. January. 01, 2024 08:14. by 金培中 wanted@donga.com. “黃牛”黃喜燦（27歲•伍爾弗漢普頓隊）在即將與韓國國家足球代表隊會合之際，連續兩場比賽都取得了攻擊點（進球或助攻）。 黃喜燦在31日舉行的2023~2024賽季英格蘭足球超級聯賽（EPL）主場與埃弗頓隊的比賽中，在球隊以1比0領先的下半場第8分鐘助攻馬特烏斯•庫尼亞打入擴大比分的進球。這是繼28日與布倫特福德隊的比賽中攻入2球後，黃喜燦連續2場比賽取得攻擊點。伍爾弗漢普頓隊最終以3比0完勝埃弗頓隊，取得了聯賽3連勝。本場過後伍爾弗漢普頓隊積28分，追平積分榜排名第10位的切爾西隊，但因凈勝球比對方少4個，排在第11位。 在上輪與布倫特福德隊的比賽中，黃喜燦因腰部疼痛在上半場補時階段被替換下場，壹度引發受傷憂慮，但當天他與庫尼亞、巴勃羅•薩拉維亞作為前場三叉戟壹同首發出場，攪亂了對方的防線。助攻隊友進球後，下半場第15分鐘他在禁區左側的右腳射門擊中埃弗頓左側門柱後出了底線，下半場第27分鐘他在禁區右側的左腳射門攻破對方球門，但被判越位在先，遺憾未能取得進球。 黃喜燦包括本賽季的杯賽在內，共打進11球，助攻3次，結束了2023年的全部征程。主要報道伍爾弗漢普頓消息的《莫利斯新聞》集中報道黃喜燦的表現，並表示，“與之前兩個賽季的進球（8球）相比，本賽季進球數更多。現在，黃喜燦的真正價值正在顯現。” 黃喜燦將於2日在阿聯酋阿布紮比與國家隊會合。代表隊在這裏進行12日開幕的亞洲杯當地適應訓練後，將前往激戰地卡塔爾多哈。《莫利斯新聞》分析稱，“伍爾弗漢普頓將會非常想念參加亞洲杯的黃喜燦。”

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