美國有線電視新聞網：“韓國軍隊的最大敵人是低出生率……擔心國防力量會減弱”. January. 01, 2024 08:14. by 李基旭記者 71wook@donga.com. “今後韓國軍隊面臨的最大敵人就是低出生率。” 美國有線電視新聞網（CNN）當地時間去年12月29日在題為《韓國軍隊的新敵人——出生率》的報道中稱：“韓國目前的出生率為0.78名，韓國軍隊很難維持現有的50萬名兵力。擔心低出生率問題會削弱韓國的國防力量。” 據CNN報道，韓國要想維持目前的兵力水平，每年需要20萬人的入伍。但去年，男女新生兒總數僅為25萬人。CNN報道說：“假設（新生兒）男女比例相同，20年後只有12.5萬人可以入伍。再加上統計廳預測，新生兒數到2025年將減少到22萬人，2060年將減少到15.6萬人。” 低出生率問題會立即導致韓國國防力的弱化。有人指出，韓國雖然周邊分布著中國大陸、臺灣、朝鮮等，在地緣政治上分散著矛盾因素，但為了應對這種情況，連兵力都很難補充。 韓國國防部將2006年67.4萬名的現役軍人減少到了去年50萬名。CNN指出：“韓國政府根據朝鮮威脅會減少的前提，決定培養壹支小而精銳的軍隊。但朝鮮威脅會減少的前提被證明是謊言。” 問題是，即使是以技術為中心的精銳化軍隊，壹定程度的兵力也是必不可少的。不僅是領土的維持，在戰場上運營監督人工智能系統等最新技術也是人的責任。CNN指出：“國防部計劃擴大全體兵力中的幹部比率，但任職誌願者從2018年的約3萬人減少到2022年的1.9萬人，數年間有所減少。” 雖然有人也提出“女性征兵制”為替代方案，但情況並不樂觀。祥明大學國家安全系教授崔炳旭（音）在接受CNN采訪時解釋說：“在家長制的韓國社會，由於社會爭議或生育等各種綜合因素，費用可能會更大。”

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