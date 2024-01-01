生活也需要暫停時間. January. 01, 2024 08:13. by 李美智 image@donga.com. “經常回到哲學中休息吧。這樣妳的生活也就更容易熬過去了。”―出自馬庫斯•奧雷利烏斯的《冥想錄》中 馬庫斯•奧雷利烏斯是羅馬的皇帝。他沒有被繁忙的工作所左右。他每天都有好幾次日常的暫停時間。也就是說，他獨自思考，反問自己是否正確判斷和處事。《冥想錄》是壹本反映這種思考結果的書。 歲末年初（年終年初）非常重要。如果在這個時期不能下定決心，新年也很有可能被壓垮。西方賢者經常忠告說，內心要時常銘記“虛無（vanitas）”。vanitas意味著“徒勞無價值”。去年壹年因成功而發光嗎？現在忘掉吧。現在要面對新的現實。過去的成就沒有什麽意義。是又累又窮酸的壹年嗎？即使那樣也忘掉吧。這只不過是過去的事情。痛苦最終也會隨著生活而消失。以前把辭舊迎新的聚會稱為“忘年會”。要忘掉過去的年，放掉它。因為只有這樣，新年才能從泥濘中走出來，重新出發。 而且歲末年初應該成為“暫停時間”。在激烈的競爭中很難看清整個局勢。只有從眼前的緊迫感中走出來，才能衡量自己做了什麽，應該做什麽。這就是有能力的領導人們通過暫停時間切斷激烈的比賽節奏的原因。歲末年初常常是漫長的休息日。是不是因為壹年結束後變成新的壹年時，要調整（tuning）總是扭曲的生活之輪呢？ “我去年經歷了怎樣的痛苦和成功，應該通過這些感受和學習什麽呢？”“我想在新的壹年裏如何生活？”這是在過去的日子裏尋找意義和把握前進方向的重要問題。活著活著，很容易被絕望和挫折所動搖。相反，看在要活下去的份上主動引領人生的生活則充滿了成長和意義。希望能成為把握人生的意義和價值的歲末年初。

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