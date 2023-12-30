PGA：“金柱亨是2024年值得關註的24歲以下球手之壹”. December. 30, 2023 07:49. by 金正勛記者 hun@donga.com. 韓國男子高爾夫的新引擎金柱亨（21歲）被選為2024年值得關註的24歲以下球手之壹。 29日，美國職業高爾夫（PGA）巡回賽通過網站介紹了值得關註的24歲以下球手，在全體24名球手中，金柱亨的名字被放在了最頂頭位置。PGA巡回賽評價道：“金柱亨現在才21歲，在PGA巡回賽上已經三次奪冠，今年在大滿貫賽事中兩次進入前十名”，“雖然經歷了壹點成長之痛，但他已經躍升為更好的球手。”金柱亨在今年大滿貫賽事美國公開賽上並列排在第8位，英國公開賽上並列排在第2位。金柱亨表示：“我認為前兩次奪冠太快了，第三次奪冠耗費了更長的時間。但是非常甜蜜。” 繼金柱亨之後，丹麥的希望之星、尼古拉•霍伊戈爾（22歲）成為第二個被介紹的人。霍伊戈爾在DP世界巡回賽上包括本賽季最後壹場比賽在內，共3次登上冠軍寶座。霍戈爾明年將成為PGA巡回賽的正式會員，他同時具備了長打力和短距離擊球能力，被評價為“第二個羅裏•麥克羅伊（北愛爾蘭）”。24人中年齡最小的是年僅15歲的邁爾斯•拉塞爾拉塞爾（美國）。拉塞爾今年獲得了美國青少年高爾夫協會（AJGA）頒發的“年度最佳球手獎”。在滿16歲之前獲得該獎的球手只有拉塞爾和“高爾夫皇帝”泰格•伍茲（48歲）兩人。 金孝周（28歲）入選了今年美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽上競技水平明顯提高的4名球手名單。美國高爾夫專門媒體《高爾夫周刊》報道說：“通過自主開發的排名系統進行評價的結果顯示，金孝周本賽季以第8位開始，最終以第1位結束。”

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