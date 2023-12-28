河野洋平：“慰安婦是被強行帶走的……時任日本首相也承認強制性”. December. 28, 2023 08:39. by 東京=常駐記者 李相勛 sanghun@donga.com. “時任日本首相宮澤喜壹也認為在日軍慰安婦的招募中確實存在強制性。” 日本前眾議院議長河野洋平（86歲）曾作為日本內閣官房長官發表了日本政府層面首次就慰安婦問題進行道歉和反省的“河野談話”，27日他在眾議院官網上公開的口述錄中這樣寫道。河野在口述錄中寫道：“雖然過去了30年，部分記憶模糊了，但當時首相也認為，（慰安婦女性）肯定是被強行帶走的。從這個意義上講，可以認為是有強制性的。” 河野在擔任官房長官的1993年8月的談話中曾表示：“慰安婦的招募有很多甜言蜜語、強壓等違背本人意願的事例，也有過官府直接參與的情況。對所有受到難以治愈的傷害的人表示道歉和反省。” 他通過此次口述錄明確表示，談話當時得到了首相的同意，並表示：“這是內閣的意願，由官房長官表明。如果內閣說不知道，反而會很難辦。”這正面反駁了壹些人聲稱“道歉只不過是官房長官談話”的主張。 河野就壹些人主張慰安婦招募沒有強制性壹事表示：“雖然沒有留下具體的日軍資料，但軍隊不可能留下這樣的正式文件。當時內務省說戰爭結束當天就燒毀了軍隊的全部資料。” 日本國會認為，歷屆議長及副議長的口述有成為歷史記錄的價值，因此正在推進口述錄的編纂工作。河野是這壹項目的第壹個對象。 曾任日本外相的河野還在口述中介紹了與金大中前總統交往的軼事。他說：“同僚議員介紹金大中說，‘他是將來肩負韓國重任的優秀政治家’。光州事件（5·18民主化運動）之後，金大中被判死刑，卻在大選中當選，讓我大吃了壹驚。”他還說：“當時沒有什麽特別的職務，（金大中）以個人身份寫信邀請我參加就職儀式。他安排我在特別席上就座。應該是很忙的時候吧，兩個人還壹起吃了飯。他對我說，‘很高興能這樣和妳壹起吃飯’。我倆關系很好。”

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