24年來壹直如期而至的全州“不露臉天使”今年再捐8006萬韓元. December. 28, 2023 08:39. by 全州=朴英民記者 minpress@donga.com. 從2000年開始，每年聖誕節前後隱瞞身份進行捐贈的全北全州“不露臉天使”在迎來第24年的今年也如期而至。 據全州市27日透露，當天上午10時13分左右，完山區老松洞居民中心接到了壹通電話。話筒裏的中年男子說“放在了伊禮教會的標誌牌後面，請用這些錢幫助不幸的鄰居”，然後掛斷了電話。3名職員立即趕往距離居民中心約300米的伊禮教會。立牌下面的箱子裏放著用黃色橡皮筋捆綁的5萬韓元紙幣捆和裝滿硬幣的小豬儲蓄罐。捐款總額為8006.398萬韓元。箱子裏的A4紙上寫著“今年壹年辛苦了。請幫助不幸的鄰居。謝謝。” 在全州被稱為“不露臉天使”的這位捐贈者從2000年4月表示“請用這些錢幫助那些有困難的鄰居”，並通過小學生首次捐贈裝有58.4萬韓元的小豬儲蓄罐開始，每年捐贈數百萬~數千萬韓元。24年來，他通過25次捐款，累計捐款達96479.767萬韓元。2019年，放在老松洞居民中心附近的6000多萬韓元被盜，經歷了迂回曲折，但此後捐贈仍在繼續。 老松洞居民們為了紀念“不露臉天使”的善行，將每年的10月4日指定為“天使日”，舉行天使慶典，幫助困難的鄰居。老松洞洞長宋海仁（音）表示：“感謝每年帶來大愛和感動的不露臉天使”，“希望按照捐贈者的願望，明年能夠持續實現分享的良性循環，成為幸福的社會。”

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