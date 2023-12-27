梁熙英在本賽季LPGA最後壹場比賽中射下的老鷹球當選“年度最佳沙坑球擊球”. December. 27, 2023 08:20. by 李憲宰 uni@donga.com. 上月，梁熙英（34歲•照片）在美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽本賽季最後壹場比賽CME集團巡回錦標賽13號洞（4桿）中射下的老鷹球被選為年度最佳沙坑球擊球。 《美聯社》26日公布了在美國職業高爾夫（PGA）巡回賽和LPGA巡回賽上出現的各球桿最佳擊球。梁熙英在CME集團巡回錦標賽13號洞，在剩下80碼時，用58度挖起桿打出的第二桿稍微過洞後產生回旋，小球滾入洞中。當時展開激烈頭名爭奪的梁熙英憑借這壹桿壹舉改變氣氛，躍居單獨領先位置後，力壓畑岡奈紗（日本）獲得了冠軍獎杯和200萬美元（約26億韓元）的獎金。這是此前在韓國和泰國等地取得LPGA巡回賽4勝的梁熙英在美國本土取得的首個冠軍。美聯社對梁熙英的沙坑球擊球評價說：“這是價值200萬美元的擊球。” 最佳開球擊球由羅利•麥克羅伊（北愛爾蘭）在3月戴爾科技比洞賽第2輪18號洞（4桿）擊出的第壹桿當選。麥克羅伊在距離球洞375碼遠的該洞，以壹記強勁精準的開球將球送到距離果嶺僅1.2米的前方，並成功抓下小鳥球。麥克羅伊7月在蘇格蘭公開賽最後壹輪18號洞（4桿）打出的第二桿被評為“最佳2號鐵桿擊球”。用2號鐵桿擊出的這壹桿頂著風飛出200碼，落在了距旗桿3米的地方。 尼克•泰勒（加拿大）在6月RBC加拿大公開賽上創下的22米老鷹推桿被選為最佳推桿。泰勒在與托米•弗利特伍德（英格蘭）展開的第4輪延長賽上，奇跡般地成功推入老鷹推桿，作為加拿大選手時隔69年後再次登上了該大賽的冠軍寶座。

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