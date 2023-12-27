尹錫悅：“低生育對策出臺超過20年……應有與此前不同層面的思考”. December. 27, 2023 08:19. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 尹錫悅總統26日表示：“應該更加嚴肅地看待低出生率問題，對原因和對策進行與以往不同的思考。” 尹錫悅當天在政府世宗大樓主持的今年最後壹次國務會議上表示：“時間不多了。希望所有部門壹起以非常的覺悟面對低出生率問題。”他還強調：“收集所有好的政策並不能成為低生育對策，這是通過20年以上的經驗，所有國民都充分知道的事情。正如很多專家指出的那樣，如果教育等所有領域過度的競爭系統是直接原因的話，就應該集中精力進行整改。” 尹錫悅還說：“為了讓生育補貼成為切實的低出生率對策，不僅要進行普遍支援，還要通過實證分析找出必要的部分，切實進行支援。”分析認為，不要以百貨商店式的低出生率政策浪費巨額稅金，而應該以科學根據為基礎，從根本上改善低出生率政策。 尹錫悅在閉門會議上表示，“超過國民民生的理念是不行的。大韓民國公職人員的面前只有國民”，強調了“以現場為中心的民生行政”。他表示：“公務員們沒有必要對問題說‘要討論壹下’。應該立即改掉。沒有不能改變的問題。” 尹錫悅當天在世宗市政府世宗會議中心舉行的“大韓民國公務員獎頒獎典禮”上強調：“應該從國民的角度盤點政策，盡快糾正需要改善的部分，讓國民體驗其結果。”

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