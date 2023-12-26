“想向遺屬祈求寬恕的死囚，把獄中詩集的版稅寄出去”. December. 26, 2023 08:09. by 李鎭求 sys1201@donga.com. “也有把在獄中所出詩集的版稅寄給受害者家屬的死刑犯。” 21日，在首爾永登浦區全球贊揚教會見到的安洪基牧師（66歲•法務部矯正委員•照片）表示：“人們通常認為死刑犯是不可能教化的，但事實並非如此。”安牧師在20多年間擔任了死刑犯等重犯教化使役，被稱為“死刑犯、黑社會教化專門牧師”。 ―如果是同樣的努力，比起死刑犯等重犯，教化罪輕的人不是更有效嗎？ “根據我的經驗，死囚或在獄中呆了10年、20年的重犯反而更容易教化。他們很多時候都會死心塌地，放下壹切。而在獄中呆了1、2年的人馬上就要出去了。所以連欲望都無法放棄，比起承認錯誤，更覺得‘因為運氣不好，所以被抓到了’。所以教化並不容易。” ―聽說您今天也見到了死囚，是嗎？ “我正在教化8名死刑犯。今天我見到的死囚，已經被囚禁了二十多年，在獄中出詩集，並把版稅寄給那些聯系到的被害者家屬，即便錢不算多。也他們的祈求寬恕。當然也有教不化的人。雖然不能因為懺悔就讓死人活過來，但是看到這種樣子，遺屬們心裏的疙瘩應該會稍微解開壹點吧。” ―您是矯正委員，您說我們國家的矯正政策有很多遺憾，是嗎？ “名字是矯正、教化政策，但實際上幾乎沒有起到作用。不是壹開始就成為重犯。如果以小犯罪進入監獄時，進行正確的矯正和教化，就可以切斷惡性循環。少年犯更是如此。但是連作為矯正委員的我，壹天的面談時間也只有10分鐘。那個時間能做什麽呢。我認為這不是矯正活動，而是探視普通人的概念。” ―相比於矯正，部分人認為應加強處罰力度，但是…… “海喲……在矯正、教化方面努力多投資，就能杜絕小犯罪滋生成大犯罪。再犯率和數量都會減少吧。但是，如果不做出根本性的努力，助長了犯罪，然後用對策加強處罰，多建監獄，增加各種管理裝備和人力，這難道真的是合理的方法嗎？我不認為因為不執行死刑，犯罪會變得更加兇惡。因為執行死刑的時候，也有過兇惡犯罪。希望我們能改變想法。”

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